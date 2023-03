CardioBot peut désormais mesurer les niveaux de stress en fonction des données de votre Apple Watch

CardioBot est une application populaire qui utilise les données de santé de l’Apple Watch pour montrer comment les utilisateurs peuvent vivre une vie plus saine en montrant des modèles notables. L’application a maintenant été mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité qui utilise ces mêmes données obtenues via l’Apple Watch pour mesurer les niveaux de stress.

Variabilité de la fréquence cardiaque et niveaux de stress

Comme l’application l’explique aux utilisateurs, la fonctionnalité est basée sur la variabilité de la fréquence cardiaque, ou HRV. Une telle variation peut montrer à quel point votre corps peut gérer le stress ou même un entraînement intensif. Les personnes dont la VRC est faible peuvent ressentir plus de stress, tandis que celles dont la VRC est élevée ne sont pas souvent confrontées au stress. Un HRV élevé indique également que le système cardiovasculaire d’une personne est en bonne forme.

En combinant les données de votre cœur provenant de l’Apple Watch, CardioBot affiche désormais les niveaux de VRC de manière intuitive. Avec ces données, les utilisateurs peuvent planifier des entraînements plus difficiles et comprendre exactement quand leur corps est stressé.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, il est facile de visualiser votre fréquence cardiaque et d’autres données pour découvrir les tendances. L’application prend également en charge le suivi de la pression artérielle et du pouls. Les analyses sont fournies sur la base d’études et de recommandations de l’American Heart Association.

​Votre Apple Watch mesure votre fréquence cardiaque toutes les 4 minutes pendant la journée. Avec CardioBot, vous pouvez facilement comprendre les données capturées par l’Apple Watch afin d’améliorer votre style de vie et de découvrir des modèles notables. CardioBot utilise les études fournies par l’American Heart Association pour élaborer des recommandations intelligentes qui vous aident à améliorer votre système cardiovasculaire et à maintenir une bonne santé.

En plus des principales fonctionnalités de santé, l’application est également livrée avec des widgets pour l’écran de verrouillage et l’écran d’accueil de l’iPhone.

Vous pouvez télécharger CardioBot sur l’App Store maintenant. L’application est téléchargeable gratuitement avec un abonnement mensuel intégré de 1,99 $ ou 19,99 $ par an. Il convient de noter qu’il nécessite un iPhone exécutant iOS 14 ou une version ultérieure et une Apple Watch exécutant watchOS 7 ou une version ultérieure.

