Les photos de la lune prises avec le Galaxy S23 Ultra sont-elles fausses ? Pas vraiment

Les appareils photo des smartphones s’améliorent chaque année, mais les capteurs compacts ont encore de nombreuses limites, notamment en ce qui concerne les photos dans l’obscurité et le zoom. Samsung a été l’un des premiers à ajouter un objectif périscope à ses smartphones pour un meilleur zoom. Avec cet objectif, les utilisateurs peuvent même prendre des photos de la lune avec leur téléphone. Mais cela est devenu une controverse car certains utilisateurs se sont demandé si ces photos étaient bien réelles. Et je dis qu’ils le sont.

Caméras de smartphone modernes et IA

Il est désormais impossible de parler de caméras de smartphone sans mentionner les améliorations apportées par l’intelligence artificielle. Pratiquement tous les fabricants de téléphones, d’Apple à Google en via Samsung, utilisent l’IA pour améliorer les photos prises par les utilisateurs. Une telle technologie peut atténuer l’absence d’un grand capteur de caméra dans de nombreux cas.

Par exemple, Apple a introduit Deep Fusion et Night Mode avec l’iPhone 11. Les deux technologies combinent les meilleures parties de plusieurs images avec l’IA pour donner une meilleure photo lorsqu’il y a peu ou pas de lumière. L’iPhone et d’autres smartphones utilisent également l’IA pour rendre le ciel plus bleu, l’herbe plus verte et la nourriture plus attrayante.

Certains téléphones le font de manière plus agressive, d’autres moins. Mais le fait est que presque toutes vos photos prises avec des smartphones au cours des dernières années ont une sorte de modification effectuée par l’IA. Vous ne capturez pas réellement ce que vous voyez avec vos yeux, mais ce que votre smartphone pense être le mieux sur une photo numérique.

Photos de la lune prises avec le Galaxy S23 Ultra

Prendre des photos de la lune est assez difficile, car il s’agit d’un sujet lumineux très éloigné. Faire la mise au point dessus n’est pas facile, et vous devez toujours régler la bonne exposition pour obtenir tous les détails. C’est encore plus difficile pour un appareil photo de smartphone.

Vous pouvez prendre des photos de la lune avec votre iPhone si vous utilisez une application d’appareil photo avec des commandes manuelles, mais elles ne seront toujours pas belles à cause de la distance et de l’absence d’un zoom optique plus large.

L’une des principales caractéristiques des téléphones Samsung Galaxy S Ultra est la caméra périscope, qui permet un zoom optique jusqu’à 10x. Combiné avec des astuces logicielles, les utilisateurs peuvent prendre des photos avec un zoom jusqu’à 100x à l’aide de ces téléphones. Selon les rumeurs, l’iPhone gagnerait un objectif périscope dans la prochaine génération, mais pour l’instant, il n’offre qu’un téléobjectif avec zoom optique 3x (si vous avez un modèle Pro).

Avec un zoom aussi puissant, Samsung promeut l’appareil photo du Galaxy S23 Ultra, son dernier appareil phare, comme capable de prendre des photos de la lune. Et c’est effectivement le cas.

La semaine dernière, un utilisateur de Reddit a mené une expérience pour savoir si les photos de la lune prises avec le S23 Ultra sont réelles ou non. L’utilisateur a essentiellement téléchargé une image de la lune sur Internet, réduit sa résolution pour supprimer les détails et pointé le téléphone vers le moniteur affichant l’image floue de la lune. Étonnamment, le téléphone a pris une image de haute qualité de la lune.

Internet a été immédiatement inondé de personnes et de sites d’information affirmant que les téléphones de Samsung prenaient de fausses photos de la lune. Samsung a-t-il menti tout ce temps ? Pas vraiment.

Voici comment les téléphones de Samsung prennent des photos de la lune

Contrairement à ce que certains pensent, Samsung ne remplace pas les photos prises par les utilisateurs par des clichés lunaires aléatoires et de haute qualité. Les téléphones de Huawei, par exemple, le font réellement. Au lieu d’utiliser l’IA, le système utilise des images préexistantes de la lune pour faire la photo finale. Samsung, d’autre part, utilise beaucoup d’IA pour fournir de bons clichés lunaires.

Samsung a publié un article sur son site Web coréen détaillant le fonctionnement des algorithmes de l’appareil photo dans ses smartphones. Selon la société, tous les téléphones depuis le Galaxy S10 utilisent l’IA pour améliorer les photos.

Pour les téléphones dotés d’un objectif périscope, Samsung utilise une fonction « Super Résolution » qui synthétise les détails qui n’ont pas été capturés par le capteur. Dans ce cas, lorsque les téléphones de Samsung détectent la lune, ils utilisent immédiatement l’IA pour augmenter le contraste et la netteté de la photo, ainsi que pour augmenter artificiellement la résolution des détails qu’elle contient.

Cette fonctionnalité fonctionne à peu près de la même manière que la super résolution ML de Pixelmator et le téléobjectif neuronal de Halide. Vous ne remplacez pas exactement votre photo par une autre, mais utilisez plutôt un tas d’algorithmes pour la reconstruire dans une meilleure qualité.

J’ai fait le test moi-même avec un Galaxy S22 Ultra, qui possède également un objectif périscope. J’ai utilisé une application de caméra tierce pour prendre une photo RAW de la lune avec un zoom 10x. Ensuite, j’ai pris une photo dans la même position, mais en utilisant l’application appareil photo de Samsung. Si je superpose les deux images, je vois clairement qu’elles sont identiques. Mais la version traitée contient beaucoup plus de détails qui ont été ajoutés par l’IA pour rendre la photo plus jolie.

Qu’est-ce qu’une vraie photo et une fausse ?

J’ai écrit cet article après avoir regardé la dernière vidéo de MKBHD dans laquelle il se demande « qu’est-ce qu’une photo? » Comme mentionné précédemment, tous les smartphones aujourd’hui – même l’iPhone – utilisent des algorithmes pour améliorer les images. Parfois cela fonctionne très bien, parfois non.

J’ai récemment écrit sur la façon dont Smart HDR rendait mes photos trop nettes et avec des couleurs exagérées, ce que je n’aime pas. Depuis l’iPhone XS, de nombreux utilisateurs se sont également plaints de la façon dont Apple adoucit les peaux sur les photos. Les photos prises avec mon iPhone sont-elles fausses ? Je ne pense pas. Mais ils n’ont certainement pas l’air 100% naturels non plus.

Demande de fonctionnalité iOS : Une option pour désactiver Smart HDR. Parfois, cela gâche simplement les photos (dans ce cas, cela détruit le ciel par rapport à la Live Photo sans le même traitement). pic.twitter.com/Zb4cPS6qO4 — Filipe Espósito (@filipeesposito) 5 octobre 2022

Samsung a fait quelque chose de vraiment impressionnant en combinant son logiciel avec l’objectif périscope. Et si l’entreprise ne remplace pas les images des utilisateurs par d’autres, je ne vois pas pourquoi c’est une mauvaise chose. La plupart des utilisateurs veulent juste prendre de bonnes photos, quoi qu’il arrive.

Je suis sûr que si Apple introduit finalement une fonctionnalité qui utilise l’IA pour améliorer les photos de la lune, beaucoup de gens l’aimeront sans aucun doute. Et comme l’a dit MKBHD, si nous commençons à remettre en question l’IA utilisée pour améliorer une photo de la lune, nous devrons alors remettre en question chaque amélioration de photo effectuée par l’IA.



