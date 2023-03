Révélé! Ce sera le design des 4 nouveaux modèles d’iPhone 15

Les fans d’Apple attendent avec impatience la sortie de la nouvelle série iPhone 15, qui devrait être lancée en septembre de cette année. Même si le lancement est encore dans des mois, des détails sur les nouveaux smartphones phares sont déjà divulgués, ce qui nous donne une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de conception et de fonctionnalités.

La nouvelle fuite provient d’un portail japonais appelé Mac Otakara, qui suit de près toutes les actualités d’Apple. Bien qu’il soit important de prendre les informations divulguées avec un grain de sel, cette fuite particulière semble tout à fait crédible. Le portail a publié une vidéo qui présente des modèles imprimés en 3D des quatre différents modèles d’iPhone 15. Révéler plusieurs détails importants sur les téléphones.

Jetez un œil à la prochaine série d’iPhone 15

Dans la vidéo, on peut voir que les nouveaux iPhones auront un design plus incurvé et moins pointu que leurs prédécesseurs. De plus, toutes les versions de l’iPhone 15 seront livrées avec Dynamic Island et un port USB Type-C. Cela indique que les utilisateurs peuvent s’attendre à des temps de charge plus rapides et à une connectivité améliorée.

L’un des changements les plus notables révélés par la vidéo divulguée est le nouveau design de la touche de volume sur les modèles les plus chers, l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Ces modèles comporteront une seule clé capacitive, ce qui est un changement par rapport à la conception actuelle.

La vidéo divulguée confirme également que l’iPhone 15 sera un millimètre plus long que son prédécesseur. Ce qui indique que les coques du modèle actuel ne seront pas compatibles avec les nouveaux téléphones. Même si les dimensions de l’iPhone 15 et de son prédécesseur pourraient être les mêmes. L’alignement des touches et du module caméra empêchera les utilisateurs d’utiliser les boîtiers des modèles précédents.

Les informations divulguées sur la conception des touches de volume des modèles iPhone 15 Pro suggèrent qu’il y aura de nouveaux étuis compatibles jamais vus auparavant. Les passionnés d’Apple sont impatients de voir quelles nouvelles améliorations la société apportera à la section photographique du téléphone. Compte tenu des changements dans la conception du téléphone.