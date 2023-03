Caractéristiques POCO F5 Pro inclinées – nouveau tueur phare sur le bloc

Tout récemment, Redmi a dévoilé la série Redmi K60 avec de nombreuses variantes. Ces appareils sont exclusifs au marché chinois, mais la marque se prépare à les commercialiser sur les marchés mondiaux. Comme vous vous en doutez, ils feront partie de la série POCO F. Une nouvelle fuite pointe vers le lancement des nouveaux POCO F5 et POCO F5 Pro. Contrairement aux années précédentes, POCO apportera également un POCO F5 Pro cette fois-ci. L’appareil a été repéré sur la certification FCC, et maintenant le pronostiqueur Yogesh Brar apporte des détails sur les spécifications.

Caractéristiques du POCO F5 Pro

Selon le pronostiqueur, le POCO F5 Pro apportera le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. C’est le chipset tendance pour les tueurs phares en 2022. Le OnePlus 11R et Realme GT3 apportent ce chipset, et POCO s’en tiendra également au POCO F5 Pro. Outre le processeur Qualcomm, le pronostiqueur confirme également un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone sera disponible en options avec 8 Go ou 12 Go de RAM. Il exécutera le MIUI 14 propriétaire de Xiaomi, basé sur Android 13.

En termes d’optique, le F5 Pro embarquera une configuration à trois caméras. Le tireur principal est un appareil photo de 64 mégapixels avec OIS. Ne vous attendez à aucun type de zoom avancé, le téléphone sera livré avec un jeu de tir ultra large standard de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le téléphone embarquera également un jeu de tir selfie de 16 mégapixels.

Le POCO F5 Pro tire son énergie d’une batterie de 5 500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 67 W. L’appareil recevra également des haut-parleurs stéréo. Au lieu d’un scanner d’empreintes digitales intégré, il s’appuiera sur un lecteur latéral. Le téléphone fonctionne sous Android 13, ce qui n’est pas une surprise et dispose de MIUI 14.

Compte tenu des spécifications, le smartphone sera un Redmi K60 renommé. Il existe également un Redmi K60E et un Redmi K60 Pro en Chine. Nous prévoyons que le premier atteindra les marchés mondiaux sous le nom de POCO F5, tandis que le second devrait rester exclusif à la Chine.