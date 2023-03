Application Tripsy mise à jour avec les conditions météorologiques et un tableau de bord personnalisable

Tripsy est une application puissante qui aide les gens à planifier leurs voyages avec des itinéraires complets. Avec sa dernière mise à jour, Tripsy se dote de nouvelles fonctionnalités qui faciliteront encore plus le processus d’organisation d’un voyage. Cela inclut la prise en charge des conditions météorologiques, les changements de fuseau horaire et un tableau de bord personnalisable.

Quoi de neuf avec Tripsy 2.15 ?

Maintenant, lorsque vous avez un itinéraire ajouté à l’application, Tripsy vous montrera les prévisions météo à 10 jours pour chaque lieu que vous visiterez. De cette façon, vous pouvez être préparé à l’avance avant votre voyage. De plus, Tripsy peut désormais identifier les changements de fuseau horaire pour les afficher immédiatement dans l’application.

Et chaque fois que vous avez des événements prévus dans différents fuseaux horaires, l’application affichera l’heure locale dans les deux endroits.

La mise à jour permet également aux utilisateurs de voir plus facilement les heures de départ et d’arrivée de leurs vols ou voyages en train. Ces informations apparaîtront désormais directement sur l’itinéraire avec les informations sur les terminaux et les portes lorsqu’elles seront disponibles, ainsi que l’heure de connexion. Et lorsque vous avez une activité planifiée sur votre itinéraire, l’application fournit désormais des raccourcis pour démarrer un itinéraire sur Apple Maps, Google Maps et d’autres applications.

La mise à jour 2.15 offre également la possibilité de personnaliser le tableau de bord de Tripsy ; les utilisateurs peuvent choisir d’afficher ou de masquer des informations telles que leur prochain vol ou leurs activités à venir à partir de l’écran principal de l’application. D’autres nouvelles fonctionnalités incluent le comptage des jours et de nouvelles icônes personnalisées.

Vous pouvez télécharger Tripsy gratuitement sur l’App Store, mais certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement de 4,99 $ par mois ou 39,99 $ par an. Si vous souhaitez en savoir plus sur Tripsy, consultez la revue de l’application sur Netcost-security.fr. Il convient de noter que l’application peut être utilisée sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac.

