Deux puces Raspberry Pi alimentent cette clé de console de jeu HDMI

En contexte : Pimoroni est une société basée au Royaume-Uni spécialisée dans les produits Raspberry Pi (RP). Il crée et vend (ou revend) principalement des composants pour la construction de gadgets RP, comme le Pimoroni Unicorn, un réseau HAT LED 8×8 RGB. Cependant, il s’est parfois penché sur l’électronique de jeu, comme le cabinet d’arcade Picade, la console de jeu portable « 32blit » et le minuscule ordinateur de poche PicoSystem.

La dernière création de jeu de Pimoroni est une « console en forme de bâton » qui se branche sur n’importe quel téléviseur ou moniteur compatible HDMI. La semaine dernière, la société a révélé le projet nommé DV Stick sur le Tom’s Hardware Pi Cast (ci-dessous). Bien qu’il n’ait pas de prototype fonctionnel – il est actuellement installé sur une planche à pain – Pimoroni dit qu’il devrait être disponible d’ici quelques semaines.

Le système comporte deux puces RP2040 (Pico), chacune avec une quantité non divulguée de PSRAM. L’un agit comme le processeur et l’autre « driver l’affichage ». Selon le co-fondateur de Pimoroni, Jon Williamson, la conception permet aux puces d’afficher des graphiques plus efficacement.

« Chacune des puces a une puce PSRAM pour le tampon de trame et, sur VSync, elles s’échangent », a déclaré Williamson. « Nous avons donc un multiplexeur analogique qui échange essentiellement les puces entre les deux, de sorte que le processeur d’application écrit dans le tampon de trame dans une puce RAM, puis, lorsque VSync se produit à l’écran, il transmet cette puce RAM au processeur d’affichage, qui remet sa puce RAM au processeur d’application pour que l’affichage s’affiche à l’écran. »

Williamson n’a pas mentionné la résolution native du système. Tom’s Hardware suppose que ce sera 1080p, même si les offres de jeu précédentes de Pimoroni étaient beaucoup plus faibles. Le PicoSystem était de 240×240 sur un écran LCD SPI IPS de 1,54 pouces. Le 32blit arborait un écran de 3,5 pouces avec une résolution native de 320×240. Enfin, le Picade est venu avec des graphiques 1024×768 sur un écran IPS de 8 ou 10 pouces. Le DV Stick est compatible avec tous les jeux PicoSystem. Cependant, exécuter des jeux 240×240 à 1080p risque de ressembler à de la foutaise.

En plus du port HDMI, le DV Stick dispose également d’une connectivité USB et Bluetooth pour un contrôleur ou un clavier. Comme ses autres systèmes de jeu, il s’appuie sur des titres maison développés par la communauté Raspberry Pi. Pimoroni a donc conçu le DV Stick pour qu’il agisse également comme un kit de développement. Les utilisateurs peuvent démarrer directement dans la ligne de commande MicroPython REPL pour développer des jeux en C++, MicroPython ou CircuitPython.

Pimoroni a indiqué que le DV Stick – abréviation de « digital video stick » – pourrait être utilisé pour des applications autres que les jeux, telles que des kiosques d’information ou l’affichage de différents types de médias. Williamson a dit qu’il voulait le lancer et voir ce que la communauté en faisait.

« C’est un peu bizarre, mais nous aimons tellement le concept que nous ne nous sommes pas trop préoccupés de son utilité », a déclaré Williams. « Nous avons juste jeté tout ce qui semblait amusant dessus et avons pensé que nous verrions ce qui se passerait. »

Pimoroni ne vise pas à concurrencer les jeux sur console grand public. Il s’attend uniquement à ce que les passionnés de RP achètent le DV Stick pour de petits projets partagés par la communauté ou pour l’apprentissage et le codage à domicile. La société n’a pas de prix à partager, mais il serait raisonnable de soupçonner qu’elle coûte moins cher que ses autres systèmes de jeu, étant donné que les utilisateurs fourniront les contrôleurs et les écrans.

