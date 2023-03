Est-ce la première fuite matérielle du casque Apple Reality Pro ?

Apple devrait dévoiler officiellement son casque Reality Pro dès la WWDC en juin. Avant cela, une série d’images publiées sur Twitter montrerait notre premier regard sur les composants de l’appareil. S’il est légitime, cela marque notre premier regard dans le monde réel sur n’importe quel aspect du casque à réalité mixte d’Apple.

Ces images ont été partagées sur Twitter par le source M. White, qui a partagé avec précision des images de prototypes Apple dans le passé. Au total, il y a quatre images différentes montrant différentes parties du casque, dont une clairement en forme de casque.

La première version du casque Reality Pro devrait être chère, avec un prix d’environ 3 000 $. Il comportera une technologie haut de gamme, comme deux écrans OLED 4K et des capteurs avancés de suivi des yeux et des mains. On pense également que l’appareil est relativement volumineux et que sa durée de vie est courte, pouvant durer environ deux heures par session avec une batterie externe.

Faites de ces images ce que vous voulez. Il pourrait très bien s’agir de composants légitimes du casque Reality Pro ou d’au moins l’un des nombreux prototypes de casque Reality Pro.

Cela étant dit, j’ai du mal à glaner trop d’images comme celles-ci. Un utilisateur de Twitter souligne également qu’il existe certaines similitudes entre l’une des pièces présentées dans ces images et le réseau de microphones utilisé dans le haut-parleur intelligent HomePod. Il se peut qu’Apple partage des pièces, ou il se peut que la source de ces images se soit croisée les fils.

Quoi qu’il en soit, nous sommes plus proches que jamais du lancement officiel du casque Reality Pro, sauf retard supplémentaire. L’événement WWDC 2023 d’Apple devrait avoir lieu au cours de la première moitié de juin, et les rumeurs disent que le casque sera présenté lors de cet événement.

