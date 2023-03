ICE Portal : Voici comment trouver la page d’accueil, les films et les séries à diffuser

Dans les ICE et certains CI de la Deutsche Bahn, vous pouvez utiliser une gamme de films et de séries de différents fournisseurs. Si vous connaissez déjà « WIFIonICE », il existe un raccourci pour y accéder. Entrez simplement l’URL suivante dans votre navigateur ou cliquez sur ce lien :

https://filme-serien.iceportal.de/

Vous trouverez ici des séries et des films de différents fournisseurs, que vous pouvez diffuser directement dans le navigateur de votre ordinateur portable, tablette ou smartphone en cliquant sur « Play ».

Un film d’animation qui était disponible sur le portail ICE de la Deutsche Bahn pendant un certain temps

Vous trouverez un aperçu des autres offres sur le portail ICE sous le lien :

https://iceportal.de/

Si vous cliquez dessus, vous trouverez également un aperçu du prochain arrêt, la vitesse actuelle de votre train, la nourriture proposée et – bien sûr – les éventuels retards. Vous pouvez également y effectuer un enregistrement confort, c’est-à-dire vous enregistrer sans être contrôlé par le personnel du train.

Portail ICE : livres audio, actualités, magazines, jeux…

Plus bas, vous trouverez la gamme d’autres services de divertissement tels que les actualités, les jeux, les livres audio et les podcasts. La plupart de ces liens fonctionneront si vous ajoutez le service pertinent à l’URL, par exemple :

https://iceportal.de/hoerbuecher

… pour les livres audio et podcasts ou :

https://iceportal.de/zeitungkiosk

… pour des exemplaires gratuits de journaux et de magazines (en ePaper). D’autres options incluent des jeux, des conseils sur la ville, un monde pour enfants ou des tendances et un style de vie (portail d’information de Bahn).

Actualités, films, podcasts, magazines, jeux… l’offre du portail ICE n’est pas si mal.

Tous les services ne fonctionnent que lorsque vous êtes connecté au WiFi du train. Pour ce faire, appelez « WIFIonICE » dans vos paramètres WLAN. Ensuite, une fenêtre de connexion devrait apparaître. Une fois connecté, vous pouvez également basculer directement sur le portail ICE à l’aide d’un bouton.

ICE WiFi : forcer la connexion

Si la fenêtre de connexion n’apparaît pas, vous pouvez y accéder via le lien suivant :

https://login.wifionice.de/de/

Ici, vous pouvez simplement vous connecter en cochant les conditions d’utilisation et en cliquant sur « Se connecter ». Si vous appelez à nouveau la page, le message indiquant que vous êtes déjà connecté s’affiche :

Vous y trouverez également le lien direct vers l’offre de divertissement. Cliquez simplement sur le bouton « Vers le portail ICE ».

Combien de volume de données dans WIFIonICE ?

Il n’y a plus de restriction de données dans les ICE de la Deutsche Bahn, comme nous l’a confirmé un porte-parole des chemins de fer. L’entreprise a maintenant levé la limite de données initiale de 200 Mo au début du WLAN ferroviaire début 2017 :

Les passagers peuvent utiliser Internet sans restriction de volume de données via le Wi-Fi gratuit dans les trains ICE et Intercity de la Deutsche Bahn. Peu importe que les passagers soient en première ou en deuxième classe. Déclaration de la Deutsche Bahn, 2 mars 2023

Il n’y a pas non plus de limite de temps pour l’utilisation du WLAN.

Cependant, les chemins de fer ont incorporé une sorte de « paragraphe » d’utilisation équitable dans les conditions d’utilisation. Ça dit:

Si possible, veuillez vous abstenir d’utiliser des applications gourmandes en bande passante (par exemple, mises à jour d’applications, téléchargements, films haute résolution sur Internet, mises à jour du système d’exploitation), car cela améliore votre expérience en ligne et celle des autres passagers.

Toutefois, cela ne s’applique pas aux films, séries ou jeux que vous diffusez via le portail ICE, qui se trouvent déjà sur un serveur multimédia au sein de l’ICE et n’affectent pas l’Internet mobile dans le train. Ici, vous pouvez diffuser en fonction de votre humeur, de votre offre et de la disponibilité technique.

