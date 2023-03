L’Union européenne blesse à nouveau Apple – ne peut pas limiter la vitesse de charge USB Type-C

La suppression du port Lightning pour l’interface USB Type-C est l’un des changements les plus notables apportés à la série iPhone 15. Selon certaines informations, Foxconn maintiendra toujours le cryptage de l’interface USB Type-C produite en série par Apple. Cela indique que la certification MFI (Made for iPhone) sera indispensable pour certains niveaux de charge. Sans le certificat MFI, la vitesse de transfert de données ainsi que la charge auront une limite. Cependant, il y aura probablement un tournant dans cette question

Nous sommes conscients que les lois de l’Union européenne ont été à l’origine de la compromission par Apple de l’interface USB Type-C. En fait, les exigences techniques énoncées par l’Union européenne exigent que les appareils de téléphonie mobile soient équipés d’un port USB Type-C pour le chargement par câble. Vous devez respecter les spécifications USB PD si la tension de charge est supérieure à 5 V ou si le courant est supérieur à 3 A.

L’Union européenne note que les limites injustes sur les vitesses de charge par diverses marques appartiendront au passé en unifiant les normes de charge rapide. Cela garantirait également que les vitesses de charge sont uniformes lors de l’utilisation d’un chargeur approprié. L’objectif des limites fixées par l’UE est, évidemment, de réduire le rythme auquel les utilisateurs achètent des têtes et des câbles de charge ainsi que des déchets électroniques. Si Apple fait pression pour la certification MFI USB-C, cela ira sûrement à l’encontre de l’objectif initial de l’UE. Ce sera illégal sur le marché européen et ce sera sûrement une mauvaise nouvelle pour Apple. Il existe cependant encore une faille mineure qu’Apple peut explorer dans le transfert de données. Apple ne limite pas la puissance de charge, mais les utilisateurs qui ont simplement besoin d’une transmission de données doivent utiliser MFI.

L’Union européenne harmonise la technologie de recharge rapide

En juin 2022, les négociateurs du Parlement européen et des 27 autres États membres de l’Union européenne sont parvenus à un accord selon lequel, à partir de 2024, les téléphones portables et autres appareils électroniques dans l’UE utiliseront des bornes de recharge standardisées. Selon une déclaration du Parlement européen, l’USB Type-C sera le port de charge standard pour tous les téléphones portables, tablettes et appareils photo dans l’UE d’ici l’automne 2024.

L’iPhone est le plus touché par la nouvelle réglementation. Cela est dû au fait que la plupart des appareils Android actuels sont équipés de ports USB Type-C. Apple a cependant insisté sur le fait que ses iPhones ne seront chargés que via le connecteur Lightning. Pourtant, il est clair que les choses vont bientôt changer. L’adoption des nouvelles lois encouragera davantage le remplacement de l’interface Type-C sur l’iPhone par une interface plus populaire et plus efficace. En Europe, l’iPhone 16 devrait utiliser l’interface USB Type-C en fonction des délais du plan actuel. Cependant, la société pourrait choisir d’utiliser l’USB Type-C sur l’iPhone plus tôt.

L’Union européenne est sur cette question depuis des années

Après des années de litige, l’utilisation d’un « port de recharge unique » a finalement été autorisée par les pays et les législateurs de l’UE l’année dernière. Bien que l’action de l’UE soit en préparation depuis plus de dix ans, elle n’a été formellement soumise à la loi qu’en septembre de l’année dernière. Selon la Commission européenne, le changement serait bénéfique pour l’environnement et permettrait aux utilisateurs d’économiser environ 250 millions d’euros (293 millions de dollars) par an.

La proposition de la Commission européenne stipule que tous les téléphones portables, tablettes, appareils photo, écouteurs, haut-parleurs portables et consoles de jeux vidéo portables utiliseront l’USB Type-C comme interface standard. Les chargeurs seront également proposés à la vente séparément des appareils électriques.

Les utilisateurs de téléphones mobiles Android et iPhone ont longtemps insisté sur le fait d’avoir besoin de divers chargeurs pour leurs appareils. Étant donné que de nombreuses personnes possèdent à la fois des iPhones et des téléphones Android, c’est plutôt gênant. Peu importe à quel point votre chargeur Type-C est incroyable, vous devez vous procurer un nouveau chargeur si vous achetez un iPhone. Pour beaucoup de gens, c’est extrêmement gênant.

Cependant, avec la nouvelle loi de l’UE, Apple n’aura pas le choix. Son iPhone 2024 doit être équipé d’un port USB Type-C. Pour cette année, il est encore libre d’utiliser ou non le port USB Type-C. Cela indique que si le port USB Type-C de l’iPhone 16 est certain, l’iPhone 15 n’est pas si certain.

L’UE affirme que sa décision ne vise pas Apple

Deux des trois changements importants que l’Union européenne entreprendra en 2024 auront un impact majeur sur Apple. Cela permet de penser simplement qu’Apple est une cible pour l’Union européenne. Le Syndicat s’est toutefois assuré de faire une déclaration claire à cet égard. La Commission européenne a précisé qu’Apple n’était pas la cible de l’action. L’UE affirme que les entreprises concernées n’ont pas été en mesure de s’entendre sur une solution malgré dix ans de négociations. Selon les rapports, les interfaces de charge ont considérablement diminué après dix ans de discussion. Le syndicat affirme que de 30 bornes de recharge il y a dix ans, nous n’en avons plus que 3 aujourd’hui.

En 2018, le connecteur d’interface USB Micro-B était utilisé par 50% des chargeurs pour téléphones portables, selon une enquête de 2019 de la Commission européenne. De plus, bien que 21 % disposent d’un connecteur Lightning, 29 % utilisent un connecteur USB Type-C.

Apple a précédemment déclaré: «Nous restons préoccupés par le fait que l’autorisation d’un seul type de chargeur étouffera plutôt que d’encourager l’innovation. Cela nuira à son tour aux consommateurs en Europe et dans le monde ».

Thierry Breton, le directeur de la Commission européenne a déclaré : « Cela permettra également à de nouvelles technologies telles que la recharge sans fil d’émerger et de mûrir sans innovation. Cela deviendra une source de fragmentation du marché et de désagréments pour les consommateurs.

En fait, le meilleur plan d’action d’Apple est de créer une technologie de recharge sans fil. Cependant, Apple n’introduira probablement pas un iPhone qui prend exclusivement en charge la charge sans fil.