Selon les données des études de marché, les expéditions de téléphones mobiles ont atteint un niveau record en 2022. Cependant, les téléphones mobiles pliables ont dépassé la tendance et se sont développés, devenant le seul domaine de croissance sur l’ensemble du marché. La société qui produit les meilleurs téléphones portables pliables fait toujours l’objet d’un débat. Huawei.

Les expéditions chinoises de téléphones mobiles pliables augmenteront de 154,4 % pour atteindre 3,6 millions d’unités en 2022, selon les données d’une étude de marché d’iResearch Consulting. Avec une part de marché de 51,3 %, Huawei est la marque dominante et contrôle la moitié du marché du pays. En d’autres termes, la part de marché de Huawei est supérieure à celle des autres fabricants de téléphones mobiles qui sont entrés dans l’industrie des téléphones pliables.

Il est important de noter que Huawei a conservé plus de la moitié de la part de marché pendant trois années consécutives en utilisant l’avantage et l’influence du premier arrivé sur le marché des smartphones haut de gamme. Selon une autre enquête, Huawei a produit le téléphone pliable avec le taux de satisfaction des utilisateurs le plus élevé (4,57) parmi toutes les marques. Dans le même temps, Huawei est venu à l’esprit lorsque près de 50 % des utilisateurs interrogés mentionnent Huawei comme leur marque préférée.

En termes de notoriété de la marque des téléphones portables à écrans pliables, Huawei reste n°1. Jusqu’à 84,1 % des utilisateurs connaissent la gamme de téléphones portables à écrans pliables de Huawei. 52,3 % des consommateurs ayant déjà utilisé des écrans pliables ont déclaré qu’ils prévoyaient de utiliser les téléphones portables pliables de Huawei à l’avenir. En d’autres termes, Huawei apparaît comme un symbole des appareils mobiles à écrans pliants. Huawei est un leader dans tous les domaines, y compris la popularité, la part de marché, les ventes et la satisfaction des utilisateurs.

Les téléphones pliables Huawei obtiennent des critiques très positives en Chine

Pour les utilisateurs ordinaires de téléphones portables sans aucune connaissance du fonctionnement du marché, ils diront que Huawei est une entreprise chinoise et qu’elle devrait donc recevoir des critiques positives en Chine. Cependant, le marché chinois de la téléphonie mobile n’est pas comme le marché américain qui donne un énorme coup de pouce positif à tout ce qu’Apple produit. En Chine, il existe d’autres grandes marques de téléphones pliables. Xiaomi, Vivo et d’autres grandes marques chinoises ont des téléphones pliables. En fait, Vivo a dominé le marché chinois des téléphones ordinaires. Cependant, ses téléphones pliables ne voient pas le jour en Chine. Alors, pourquoi Huawei reçoit-il des critiques aussi positives sur le marché chinois des téléphones pliables ?

C’est probablement parce que Huawei est la première marque chinoise à rejoindre le marché des téléphones portables pliables. La société a plus de générations de téléphones pliables que toute autre marque en Chine. Ainsi, le marché fait généralement davantage confiance aux téléphones pliables Huawei. En fait, dans l’industrie, c’est la seule marque qui possède à la fois des dispositifs de pliage extérieur, de pliage intérieur et de pliage vertical. Cela montre à quel point l’entreprise maîtrise l’art des téléphones portables pliables.

Par ailleurs, Huawei dispose d’une équipe solide avec une capacité technique élevée. Il est innovant dans de multiples domaines comme les écrans, les charnières et l’écologie logicielle. La société a toujours été à l’avant-garde du développement des téléphones pliables. Sans l’ingérence de plusieurs gouvernements dans le monde, les téléphones pliables Huawei se seraient déjà répandus dans le monde entier.

Ce que veulent les utilisateurs

Du point de vue du consommateur, un produit doit d’abord avoir un design étonnant s’il espère conquérir le marché. Par exemple, la conception d’identification du Huawei P50 Pocket et du Huawei Pocket S est époustouflante et extrêmement populaire. À l’ère moderne des téléphones portables à écran pliable, le charme est devenu une valeur faciale.

Prenons l’exemple du Huawei Pocket S. Le panneau arrière en verre du téléphone portable à écran pliant Huawei Pocket S scintille même de perles, ce qui lui confère un attrait très haut de gamme. Les six teintes assorties à une variété de tenues sont également attrayantes. Les écarts de charnière et les plis d’écran sont des problèmes qui sont résolus par la première charnière à goutte d’eau multidimensionnelle de l’industrie. La technique de pliage vertical réduit la taille du corps et permet un transport facile dans la poche, ce qui le rend incroyablement portable. Les notifications, les appels téléphoniques, les caméras, la météo, etc. peuvent tous être gérés rapidement sur l’écran secondaire indépendant à l’arrière. Il peut également être utilisé pour prendre des images pour de meilleurs résultats.

La configuration d’image du Huawei Pocket S est également assez bonne. Il dispose d’un système d’imagerie à super détection, d’un appareil photo principal à super détection de 40 mégapixels et d’un capteur RYYB à la pointe de l’industrie. Cela permet de capturer un blockbuster en un seul plan. Pourquoi quelqu’un ne voudra-t-il pas ce téléphone portable ? Bien sûr, uniquement pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre, ceux qui veulent tellement que le GMS soit activé ou ceux qui croient ce que dit le gouvernement occidental.

Histoire des téléphones pliables Huawei

Huawei est un acteur majeur de l’industrie des smartphones depuis plusieurs années et a été à la pointe de la révolution des téléphones pliables. La société a sorti plusieurs téléphones pliables au fil des ans, à commencer par le Huawei Mate X en 2019.

Voici un bref historique des téléphones pliables de Huawei :