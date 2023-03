Voyant rouge clignotant sur la caméra Blink – Qu’est-ce que cela indique et comment y remédier ?

Tout le monde veut rester en sécurité à la maison. Cela indique vous procurer un ensemble de caméras extérieures pour surveiller qui vient autour de votre maison lorsque vous n’êtes pas à la maison. C’est aussi un excellent moyen d’avoir une preuve lorsque quelque chose se passe ou se produit dans la rue devant vous. Il existe de nombreuses bonnes caméras extérieures que vous pouvez installer pour votre maison. En ce qui concerne la sécurité des portes, les gens ont tendance à se fier à une marque particulière de caméras extérieures.

Blink est une marque de caméra extérieure très populaire utilisée par de nombreuses personnes. Ils ont une excellente gamme de caméras que vous pouvez acheter en fonction de vos besoins. Une bonne caractéristique des caméras extérieures Blink est qu’elles ont un petit voyant de notification qui s’allumera pour vous dire ce qui se passe. Cependant, ce petit voyant de notification rouge qui continue de clignoter peut signifier beaucoup de choses. Alors, voici tout ce que vous savez ce que indique le voyant rouge clignotant sur la caméra extérieure Blink.

Que indique le voyant rouge clignotant sur la caméra clignotante ?

Si vous êtes quelqu’un qui possède un ensemble de caméras extérieures Blink, vous avez peut-être remarqué la petite lumière rouge clignotante. Voyons maintenant les différentes raisons et comment vous pouvez résoudre le problème avec le voyant rouge clignotant sur vos caméras Blink.

Vérifiez votre connection internet

Si vous utilisez une caméra extérieure Blink qui dépend d’une connexion Internet, le voyant rouge clignotant indiquera qu’il y a un problème avec la connexion Internet. Il se peut que l’appareil perde la connexion à votre réseau ou que votre connexion Internet elle-même ait un problème.

Votre service Internet est-il correct ?

Tout d’abord, vérifiez si votre connexion Internet est réellement active ou non. Vous pouvez le faire en connectant simplement l’un de vos appareils au réseau WiFi et en voyant s’il est capable de se connecter à Internet. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être contacter votre fournisseur de services Internet et voir quel est le problème et le résoudre dès que possible. Parfois, il se peut que votre routeur soit en faute. Ainsi, un redémarrage rapide du routeur pourrait également aider à résoudre ce problème pour vous.

La caméra est-elle connectée au réseau ?

Si votre connexion Internet fonctionne parfaitement, vous voudrez peut-être vérifier si votre caméra Blink a perdu la connectivité au réseau. Si tel est le cas, il est simple et facile de reconnecter votre caméra extérieure Blink au réseau et à Internet.

Voici les étapes pour reconnecter votre caméra extérieure Blink à Internet.

Lancez l’application Blink Camera soit sur votre Android ou iPhone. Appuyez sur l’option des paramètres en bas de l’application. Sélectionnez l’option Paramètres système, puis appuyez sur le nom de votre caméra. Appuyez sur l’option Module de synchronisation. Vous devrez appuyer sur l’option Choisir le réseau WiFi. Maintenant, prenez une épingle et appuyez sur le bouton de réinitialisation de la caméra Blink. La LED de la caméra va maintenant clignoter en bleu puis passer au vert. Appuyez sur l’option Découvrir l’appareil dans l’application. Lorsqu’il trouve la caméra, appuyez sur le bouton Rejoindre. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste. Tapez votre mot de passe et appuyez sur Rejoindre. Un message Module de synchronisation ajouté apparaîtra maintenant sur votre appareil mobile. Cela indique que l’appareil est maintenant configuré et qu’il est immédiatement connecté à Internet.

Remarque : ces étapes ne fonctionneront que pour les caméras Blink Mini, Outdoor, Indoor XT2 et XT. Ces étapes ne fonctionneront pas pour la sonnette vidéo Blink

Vérifiez la batterie de votre appareil photo

Étant donné que la caméra Blink fonctionne sur piles, il est possible que les piles se soient détériorées. Eh bien, vous pouvez vérifier ces informations facilement en utilisant l’application mobile Blink. Suivez ces étapes.

Sur votre Android ou iPhone, lancez l’application Blink.

Appuyez sur l’option où il est indiqué Paramètres de l’appareil photo.

Sélectionnez l’option Surveillance. Vous pourrez maintenant voir l’état de la batterie.

Si l’état indique autre chose que OK, vous voudrez peut-être remplacer les piles faibles de la caméra Blink par des neuves.

Un moyen simple de détecter si la batterie de votre caméra Blink est faible est de remarquer le motif clignotant de la lumière rouge. Si le voyant clignote quatre, cinq ou même six fois à ce stade, cela indique clairement que votre caméra Blink a besoin de nouvelles piles.

La caméra a la détection de mouvement activée

Comme ce sont des caméras domestiques extérieures. Ces caméras ont la capacité d’enregistrer ou de se déplacer dans la direction en fonction de tout type de mouvement autour d’elle. Donc, si vous voyez une lumière rouge clignotante sur votre caméra Blink, il se peut qu’elle ait détecté un mouvement autour d’elle. Si cela continue à se produire, repositionnez votre caméra ou placez-vous là où vous trouverez le moins de mouvement. Cela aidera à empêcher la caméra Blink d’afficher une lumière rouge clignotante.

Blink Video Doorbell Lumière clignotante rouge

En ce qui concerne la sonnette vidéo, il se peut que votre connexion à Internet ait été perdue. Cependant, il est également possible que la connexion soit perdue et que le voyant rouge ne s’allume pas. Dans ce cas, vous voudrez peut-être vous procurer une paire de piles neuves, puis vérifier s’il y a un voyant rouge clignotant.

Autres problèmes avec la caméra clignotante

Si aucune des méthodes ci-dessus ne vous a aidé à identifier pourquoi le voyant rouge clignote sur votre caméra Blink, la solution idéale consiste à effectuer une réinitialisation de votre caméra Blink. Vous pouvez facilement effectuer une réinitialisation de votre caméra Blink en suivant notre guide dédié qui vous montre comment réinitialiser facilement votre caméra Blink.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez résoudre et comprendre ce que indique le voyant rouge clignotant sur vos caméras Blink. Si ce guide vous a aidé, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Cependant, si vous avez des questions ou des requêtes, vous pouvez toujours les déposer ci-dessous.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.