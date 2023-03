Les dates de lancement chinois et mondial de Xiaomi 13 Ultra révélées

Le lancement d’un nouveau produit Huawei a été officiellement confirmé aujourd’hui. Les téléphones mobiles des séries Huawei Mate X3 et P60, qui sont les modèles phares de Huawei cette année, seront lancés dans quelques jours. Néanmoins, Xiaomi n’a fait aucun progrès avec le prétendu Xiaomi 13 Ultra depuis un moment. Les rapports les plus récents indiquent que la conférence de presse aura lieu début ou mi-avril plutôt qu’en mars. Étant donné que le festival annuel de Xiaomi a lieu le 6 avril, il s’agit d’un événement plus important qui mettra également en vedette un certain nombre d’appareils à prix extrêmement bas. Il y a maintenant des rapports selon lesquels le modèle chinois Xiaomi 13 Ultra sera lancé lors de cet événement. Cependant, ne vous attendez pas à ce que cet appareil soit proposé à bas prix.

Xiaomi 13 Ultra met à niveau l’appareil photo

Le département caméra du Xiaomi 13 Ultra restera le principal domaine de mise à niveau. Sur la base de la génération précédente, il a franchi une étape supplémentaire cette fois et adopte une configuration à quatre caméras. Trois objectifs IMX858, couvrant un téléobjectif ultra grand angle, un téléobjectif portrait 3x et un téléobjectif périscope, sont inclus en plus de l’appareil photo principal IMX989 d’un pouce. Avec ceux-ci, l’appareil obtient une couverture complète de la distance focale et répond aux principales normes de l’appareil photo.

Il convient de noter que Xiaomi aurait l’intention d’ajouter une ouverture variable à l’appareil photo principal de l’IMX989. L’impact de cette ouverture est bien meilleur que celui du Mate50 en raison de l’avantage de la super semelle extérieure d’un pouce, qui est une expansion physique.

Leica Image existera toujours et de nouveaux algorithmes ont été créés pour améliorer les performances d’imagerie finales. Le Snapdragon 8 de 2e génération continuera d’être le processeur central du Xiaomi 13 Ultra. Ses spécifications de performances de haut niveau ne font aucun doute. La charge rapide standard de 67 W devrait être remplacée par une version de 90 W. Il existe une modification supplémentaire plus surprenante en plus de ces mises à jour de routine.

Cette fois, le Xiaomi 13 Ultra va enfin s’éloigner de l’interface USB 2.0 au profit d’une interface de transmission au standard supérieur, indispensable pour un produit phare des photographes professionnels. De plus, Xiaomi expiera cette fois-ci les erreurs de la génération précédente. Selon les rapports, il sera lancé en mai dans le monde. Cela permettra aux utilisateurs non chinois d’acheter cet appareil.

Tête de charge rapide Xiaomi 13 Ultra 90W

La série Xiaomi 13, qui comprend les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, a été annoncée par Xiaomi en décembre de l’année dernière. Plus d’informations concernant le Xiaomi 13 Ultra deviennent disponibles en attendant sa sortie officielle. Il y a quelques semaines, de nouvelles informations sur le chargeur de cet appareil sont entrées dans le domaine public. Récemment, le chargeur Xiaomi à puissance maximale de 90 W a fait ses débuts sur la plate-forme Xianyu. Il peut prendre en charge une sortie maximale de 20 V 4,5 A, ce qui est conforme aux spécifications qui ont été précédemment vérifiées. Ce chargeur vérifie essentiellement la sortie imminente du Xiaomi 13 Ultra.

Le Xiaomi 13 Ultra surpassera le Xiaomi 12S Ultra. Ce dernier ne peut prendre en charge qu’une charge rapide de 67 W, avec cette capacité de charge rapide de 90 W. La spécification de charge rapide de 90 W peut considérablement améliorer l’expérience de charge rapide d’un produit phare de très grande taille.

Xiaomi 13 Ultra – autres spécifications

Le Xiaomi 13 Ultra aurait un écran incurvé Samsung 2K E6, selon les rumeurs. Une puce supérieure (SD8 Gen2) et jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne seront utilisées par cet appareil. Il est important de noter qu’il s’agit également du seul appareil Xiaomi de la série 13 qui prend en charge jusqu’à 16 Go de grande mémoire. L’énorme module vidéo de 1 pouce du précédent Xiaomi 12S Ultra continuera d’être fusionné dans la conception esthétique globale du module de caméra arrière.

Ce gadget aura un capteur 50MP entièrement mis à jour pour l’appareil photo. De plus, un téléobjectif périscope 120x sera utilisé (stabilisation d’image optique OIS intégrée). Ces spécifications rendent les performances de la caméra quelque chose à espérer. Le gadget comportera également une nouvelle palette de couleurs et continuera à utiliser un matériau en cuir simple.