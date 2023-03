Asus Zenfone 10 ne sera malheureusement plus le flagship le plus compact !

Asus travaillerait sur son prochain smartphone phare, le Zenfone 10, qui devrait succéder au Zenfone 9 sorti en juillet 2022. La dernière fuite, acquise par Pricebaba via le pronostiqueur Para Guglanirévèle quelques spécifications intéressantes du Zenfone 10. Selon la fuite, le Zenfone 10 sera livré avec un écran plus grand que son prédécesseur, ce qui en fait un changement par rapport au design phare compact du Zenfone 9.

Dommage que l’Asus Zenfone 10 ne soit plus le fleuron compact !

Le Zenfone 9 a fait ses débuts en tant que téléphone phare compact avec un écran AMOLED de 5,9 pouces. Cependant, le Zenfone 10 comporterait un écran AMOLED plus grand de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela en fait un développement passionnant pour les utilisateurs qui apprécient un écran plus grand sur leurs smartphones.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

En termes de performances, le Zenfone 10 devrait être un téléphone phare alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2. Assurer une expérience utilisateur fluide et transparente. De plus, l’appareil sera équipé de 16 Go de RAM et de 256 Go/512 Go de stockage interne. Ce qui en fait une centrale électrique en termes de capacité de stockage.

Le Zenfone 10 est livré avec une puissante batterie de 5 000 mAh pouvant prendre en charge une charge rapide de 67 W. Ce qui devrait faire de la charge du téléphone un processus rapide et efficace. L’appareil comportera également une unité de refroidissement liquide qui aidera à dissiper la chaleur générée par le processeur. S’assurer que le téléphone reste froid pendant une utilisation prolongée.

Quant à son système d’exploitation, le Zenfone 10 fonctionnera sur Android 13 OS. Ce qui offrira aux utilisateurs de nombreuses fonctionnalités et fonctionnalités pour améliorer leur expérience sur smartphone. L’appareil sera également équipé d’un appareil photo principal de 200 mégapixels compatible OIS, ce qui en fait une perspective passionnante pour les amateurs de photographie.

Le Zenfone 10 aura également un boîtier étanche à la poussière et à l’eau classé IP68, tout comme son prédécesseur. Ce qui garantit que le téléphone reste protégé. L’appareil sera disponible en trois variantes de couleur. Et sera lancé au quatrième trimestre de cette année sur le marché mondial. Cependant, il n’y a pas encore de mot sur le prix de l’appareil.