C’est officiel : le téléphone mobile phare le plus attendu de Huawei obtient une date de lancement

Le marché chinois de la téléphonie mobile haut de gamme est en grande partie calme depuis le début de cette année. Alors que le reste du monde débattait de la date de réception du nouveau produit phare de Huawei, une nouvelle choquante du Weibo officiel de Huawei a surpris l’ensemble du marché. L’événement phare du printemps sur les nouveaux produits de téléphonie mobile pour Huawei aura lieu le 23 mars, selon une affiche d’échauffement publiée sur la page Huawei. Ce message a été publié il y a quelques heures confirmant officiellement la date de lancement de la série Huawei P60. Lors de cet événement, la société dévoilera la série Huawei P60. Il lancera également une nouvelle génération de téléphones portables pliables, les Huawei Mate X3. De plus, il y aura d’autres produits à l’événement. Yu Chengdong, PDG de Huawei Terminal BG, a fait cette annonce sur Weibo.

Annonce officielle du téléphone mobile phare de la série Huawei P60 ! Rendez-vous le 23 mars

La série Huawei 60, qui incarne le summum de l’esthétique technologique et des meilleures capacités d’imagerie, fait naturellement l’objet d’attentes élevées. La série Huawei Mate 50 est revenue sur le devant de la scène et a connu un grand succès sur le marché. Ainsi, le marché s’attend à ce que la série Huawei P60 en fasse plus. Quelles surprises la série Huawei P60 nous réserve-t-elle après un an et demi depuis l’arrivée de la série Huawei P50 ? Nous pouvons nous attendre à des mises à niveau dans l’appareil photo. Cependant, en ce qui concerne le GMS de Google, il n’y a pas de changement. Cet appareil prendra toujours en charge HarmonyOS qui devient lentement une tendance.

Comme on peut le voir sur l’affiche officielle, il y a une vague circulaire dans la partie supérieure de l’affiche. Ceci est similaire à la forme d’une lentille. De plus, il y a un pli angulaire dans la partie inférieure qui dénote un pliage. Ceux-ci sont liés aux deux protagonistes de l’événement. L’un se concentrera sur l’appareil photo tandis que l’autre est un appareil pliable.

La série Huawei P représente depuis très longtemps le sommet de l’esthétique et de l’imagerie de la technologie des téléphones mobiles chinois. C’est incomparable. C’est un autre facteur clé de l’attrait de la série Huawei P auprès des utilisateurs. Cette série est également dotée d’un style qui la rend attrayante même pour les femmes.

Percée dans la caméra

Le lancement de chaque génération de la série P affiche en fait les pensées distinctes de Huawei et est la plus grande représentation de l’évolution continue de l’entreprise. La série Huawei P60 devrait apporter des avancées dans les performances d’imagerie, l’esthétique technologique et une vaste expérience.

Huawei a été assez régulier avec la série P. Rappelez-vous le Huawei P9 sorti en 2016 ?. C’était le premier téléphone mobile au monde à utiliser deux appareils photo ainsi qu’un objectif Leica. C’est en fait la base de la mise au point de la série P sur l’appareil photo. La série Huawei P20 précédente dépasse la limite de lumière et le modèle Pro apporte même une prise de vue plus puissante avec des fonctionnalités telles que la vision nocturne.

En 2019, le Huawei P30 est arrivé sur le marché, dépassant la limite de distance du zoom 50x. Il ajoute également un objectif ToF réalisant un incroyable zoom optique 5x, un zoom hybride 10x et un zoom numérique 50x. Un an plus tard, nous avons eu la série Huawei P40 qui redéfinit le « zoom » des appareils photo des téléphones portables. En 2021, la série Huawei P50 apporte deux dimensions de couleur et de qualité d’image. Le « moteur de couleur primaire » perçoit la couleur avec les yeux et ce que vous voyez est ce que vous obtenez.

Quelles surprises et avancées la série Huawei P60 apportera-t-elle cette fois-ci ? Les détails de la technologie ne sont pas encore disponibles. Cependant, nous pouvons spéculer sur la base des révélations disponibles.

La série Huawei P60 apportera une nouvelle vitalité

Bien que de nombreux nouveaux téléphones soient sortis en mars et avril, y compris plusieurs modèles phares, la série Huawei P60 a toujours reçu le plus d’attention et d’anticipation. À l’heure actuelle, des informations indiquent que la production en série de la série Huawei P60 est en cours. En fait, les concessionnaires du marché sont très enthousiastes avec de grands espoirs des enquêtes qu’ils ont prises jusqu’à présent. Huawei aura beaucoup de travail à faire pour répondre à la demande du marché.

Cela démontre la réputation de Huawei en matière d’innovation technologique d’une part, et d’autre part, cela démontre un haut niveau de confiance dans la durabilité des produits de la série P60 de Huawei. D’une cruauté insupportable, seuls les smartphones phares de Huawei peuvent voir de nouvelles technologies révolutionnaires dans l’industrie. Ces dernières années, les téléphones mobiles Android chinois ont fréquemment entendu la «charge» d’attaquer le marché haut de gamme. Seul Huawei est en concurrence avec Apple sur le marché phare haut de gamme en Chine.

La série Huawei P a longtemps été la gamme la plus distinctive de téléphones chinois haut de gamme. La clientèle de Huawei est considérablement augmentée par la capacité des utilisateurs à avoir une compréhension très approfondie de la technologie et de la beauté et leur volonté de payer pour cela. Huawei a été à plusieurs reprises au-delà de la norme et a connu un succès significatif grâce à sa poursuite incessante de la technologie d’imagerie et à son apparence élégante.

La série P60, qui intègre les innovations les plus avancées en matière d’imagerie et de conception esthétique de Huawei, sera sans aucun doute l’un des téléphones phares les plus attendus en 2023. Après sa sortie, il établira une autre étape majeure dans le haut de gamme. l’industrie de la téléphonie mobile et introduire de nouvelles technologies.

Par conséquent, pour les utilisateurs qui envisagent d’acheter un nouveau téléphone, ils peuvent souhaiter attendre. Le lancement de ce téléphone mobile phare pourrait modifier les décisions des acheteurs, notamment en Chine.