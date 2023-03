Au revoir Kiska, l’orque la plus solitaire du monde est décédée après 44 ans de captivité : elle est enfin libre

Kiska, « l’épaulard le plus solitaire du monde », est décédée à l’âge de 47 ans dans un parc au Canada. C’était le dernier cétacé resté seul en Amérique du Nord. En 2021, une vidéo d’elle se cognant la tête contre la baignoire, submergée par le stress et la solitude, a fait le tour du monde.

L’orque Kiska, la dernière détenue en captivité au Canada, est décédée. La nouvelle a été rapportée par les principaux organes de presse du pays nord-américain et par des associations de défense des animaux qui luttaient depuis des années pour sa libération. La confirmation de la mort – due à une infection bactérienne non précisée – a également été donnée par Marineland à Niagara Falls (Ontario), le parc d’attractions où le grand cétacé a été retrouvé. Kiska, présentée comme « l’épaulard le plus solitaire du monde », est décédée à l’âge de 47 ans, dont elle a passé la grande majorité dans un réservoir pour amuser le public payant. Elle a été capturée en octobre 1979 dans les eaux islandaises alors qu’elle n’avait que 3 ans ; elle a depuis dit au revoir à l’océan pour être transformée en un spectacle de monstres. Comme l’ont souligné de nombreux militants des droits des animaux, « maintenant, elle est enfin libre ».

La triste histoire de Kiska, comme indiqué, a commencé il y a environ 44 ans lorsqu’elle a été prise dans les eaux au large d’Ingólfshöfði, en Islande. Après sa capture, elle a été transférée à l’Aquarium de Hafnarfjörður et rapidement achetée par Marineland Ontario avec trois autres spécimens : Caren, une femelle sans nom, et Keiko. Cette dernière est connue du grand public pour avoir été la protagoniste de Free Willy (elle est morte d’une pneumonie après avoir été relâchée dans la nature, comme l’avait prédit le véritable « happy ending » du film). Au cours de sa vie en captivité, Kiska a donné naissance à cinq petits avec Kandu VII, qui sont cependant tous morts en quelques années : le premier n’a vécu que deux mois ; le second, Kanuck, est mort à l’âge de quatre ans ; la troisième, Nova, âgée de cinq ans ; le quatrième, Hudson, à 6 ans ; et la cinquième, Athéna, à cinq ans. Une existence parsemée de drames et d’immenses souffrances, pour un animal social et extrêmement intelligent comme l’orque.

Après la mort d’Athéna et de Nootka V, Kiska a vécu en compagnie d’un seul autre spécimen jusqu’en 2011, un jeune mâle appelé Ikaika, fils de Katina et du célèbre Tilikum, dont l’histoire a été racontée dans le film documentaire dramatique Blackfish. Cette année-là, Ikaika a été renvoyé à Seaworld Orlando (d’où il venait) à la suite de différends juridiques avec Marineland. Pendant plus de 10 ans, donc, Kiska a été complètement seule. Elle était le seul mammifère marin d’Amérique du Nord à ne pas avoir de compagnon, ce qui lui a valu le surnom de « l’épaulard le plus solitaire au monde ». Les organisations de défense des animaux luttaient depuis longtemps pour obtenir sa libération dans un sanctuaire de cétacés à l’état sauvage, comme celui dans lequel les deux bélugas Little Grey et Little White ont été relâchés, remis à la mer grâce au Sea Life Trust qui « a arraché » les à un aquarium chinois.

En raison de sa situation dramatique, Kiska a été submergée par un état de stress important, catalysé par le manque de stimulation et la solitude. Elle a été poussée à des comportements répétitifs, à rester immobile pendant des heures et même à s’automutiler, comme en témoigne une vidéo dramatique enregistrée en 2021.

« Depuis 2011, Kiska vit seule dans son bac en béton. Aucun membre de la famille ne nage à ses côtés. Aucun ami ne l’invite à jouer. Elle a la cruelle distinction d’être la seule orque captive en Amérique du Nord maintenue en isolement social de tout autre mammifère marin. Des séquences vidéo et des témoignages décrivent son comportement comme répétitif, démotivé et léthargique. Lorsqu’il ne nage pas en cercles lents, il flotte souvent sur place, regardant dans le vide qui se trouve à l’intérieur de son réservoir », écrivait à l’époque The Whale Sanctuary Project, une organisation créée pour donner aux mammifères marins une nouvelle maison dans la mer. en captivité.

Mais la terrible histoire de Kiska est heureusement la dernière du genre écrite au Canada. En fait, depuis 2019, le pays nord-américain a approuvé une loi spéciale – appelée Bill S-203, Ending the Captivity of Whales and Dolphins Act – qui interdit la détention de cétacés en captivité. Aucune orque et aucun autre delphinidé ne vivra plus ce cauchemar. « Le décès tragique de Kiska marque à jamais la fin de la captivité des orques au Canada. Nous nous souvenons de son sacrifice pour le changement. C’était une fille incroyable », a déclaré Phil Demers, un ancien entraîneur d’épaulards à Marineland Canada. Les associations de protection animale demandent que les résultats de l’autopsie pratiquée sur le corps de Kiska – déjà enterré – soient rendus publics pour avoir des certitudes sur les causes de sa mort. Rappelons que les orques, à l’état sauvage, ont une longévité estimée à 90 ans.

