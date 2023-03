Samsung lance la mise à jour One UI 5.1 pour le Galaxy A32

Le Samsung Galaxy A32 est le dernier milieu de gamme de la série A à choisir le goût du tout nouveau skin personnalisé One UI 5.1 de Samsung. La semaine dernière, le fabricant de smartphones a publié un nouveau logiciel pour le Galaxy A52 et le Galaxy A72. Et le moment est venu pour le frère abordable – le Galaxy A32.

Samsung propose la nouvelle mise à jour One UI 5.1 sur le Galaxy A32 avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Le micrologiciel atteint l’appareil avec l’A325FXXS3CWB3 dans les pays asiatiques, tandis que la mise à jour est mise en ligne en Corée du Sud continentale avec le numéro de version A325NKSU2DWB6.

Pour le moment, la mise à jour est en phase continue et disponible dans certains pays, un déploiement plus large devrait suivre dans les prochains jours. Il sera également bientôt disponible pour la variante 5G. La mise à jour augmentera la version du correctif de sécurité jusqu’en février 2023. Comme il s’agit d’une mise à jour logicielle majeure, elle nécessite plus de données que les mises à jour de sécurité habituelles, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de données Internet ainsi que de stockage sur votre smartphone.

En termes de changements, le Galaxy A32 reçoit la mise à niveau logicielle One UI 5.1 avec un certain nombre d’applications de stock mises à jour, un widget de batterie, un widget météo dynamique, permet d’éditer les informations EXIF ​​​​des images et des vidéos, un meilleur appareil photo et galerie y compris un accès rapide aux fonctionnalités de selfie, prise en charge de l’album de partage familial dans la galerie, accès rapide à Expert RAW, et bien d’autres.

Vous pouvez vous rendre sur cette page pour voir le changelog complet du Une mise à jour de l’interface utilisateur 5.1.

Si vous possédez le Galaxy A32 et que vous vivez en Corée du Sud ou en Inde, vous avez peut-être déjà reçu la notification OTA de mise à jour One UI 5.1 sur votre appareil. Si vous n’avez pas reçu la notification ou si vous l’avez manquée, vous pouvez vous rendre dans Paramètres> Mise à niveau du logiciel> Télécharger et installer pour vérifier les nouvelles mises à jour.

Si la mise à jour est disponible, vous pouvez appuyer sur le bouton d’installation, ou si la mise à jour n’est pas encore disponible sur votre appareil, vous pouvez attendre quelques jours.

Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone, si vous connaissez le processus. Que vous souhaitiez mettre à jour votre téléphone via OTA ou que vous souhaitiez télécharger le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

