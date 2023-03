La mise à jour sans fil pour les contrôleurs PS5 corrige une plainte majeure DualSense

Depuis son lancement en 2020, la PlayStation 5 a été largement saluée pour ses graphismes et son expérience de jeu de nouvelle génération. Le contrôleur DualSense a été le meilleur contrôleur que j’ai personnellement expérimenté. Il offre des fonctionnalités plus uniques que la plupart des autres contrôleurs du marché. Cependant, il y a eu un domaine notable où le DualSense a échoué, en particulier par rapport à ce que les fans attendaient. Cependant, Sony a trouvé un moyen de contourner et a répondu à la plainte du contrôleur DualSense de ne pas mettre à jour sans fil.

Enfin, Sony publie des mises à jour sans fil pour les contrôleurs DualSense

Sony, avec sa récente mise à jour, a permis aux utilisateurs de PS5 de mettre à jour leurs contrôleurs sans fil. Tout comme la console PS5 elle-même, Sony propose fréquemment de nouveaux ajustements et améliorations pour les contrôleurs DualSense. Auparavant, pour qu’un utilisateur mette à jour les contrôleurs, il devait connecter le DualSense via un câble USB à la PlayStation 5. Ce n’était pas une méthode pratique pour mettre à jour le contrôleur.

Sony suit peut-être de près Microsoft Xbox car ils ont récemment autorisé les utilisateurs à mettre à jour leurs contrôleurs Xbox sans fil.

Bien que ce ne soit peut-être pas l’amélioration la plus cruciale pour la PS5, elle apporte une facilité d’utilisation aux contrôleurs DualSense. De plus, ce patch montre que Sony écoute activement les fans de PlayStation et souhaite apporter des modifications en fonction de leurs commentaires.

Plus tôt cette année, PlayStation a sorti le 322g DualSense Edge, une nouvelle version haut de gamme du contrôleur PS5. Cette version du contrôleur a un prix élevé, mais c’est sans aucun doute la meilleure version du contrôleur PS5 que les fans peuvent acheter. À l’heure actuelle, il y a plusieurs rumeurs selon lesquelles Sony lancerait sa PlayStation 5 Pro de nouvelle génération en juin 2023.

J’ai récupéré la PlayStation en juin depuis lors, j’ai terminé quelques titres comme Horizon Forbidden West – mon préféré, God of War, et quelques autres. J’étais confronté au même problème à chaque fois que Sony publiait une mise à jour. Partagez votre expérience si vous étiez également ennuyé par la nécessité de connecter le contrôleur DualSense via un câble USB à la PS5 pour les mises à jour.