Boult Curve ANC lancé avec une batterie de 40h et une charge rapide

Boult est un acteur pertinent dans le segment des appareils auditifs (portables audio). La société présente constamment de nouveaux concurrents pour faire face à la concurrence croissante. Aujourd’hui, la société lance un tout nouvel appareil audio pour le marché indien. Juste après le lancement du Boult Audio Airbass Z40, la société lance le Boult Curve ANC. À une époque où les écouteurs TWS règnent, il s’agit d’un style tour de cou supportable. Il est livré avec des micros ANC et ENC.

Fonctionnalités ANC de la courbe Boult

Le Boult Curve ANC vient offrir un certain confort à ceux qui ne peuvent pas gérer les appareils auditifs TWS. Il est suffisamment élégant et élégant pour garder les utilisateurs engagés avec les tendances modernes. Le supportable est livré avec des haut-parleurs de 12 mm et la technologie BoomX Rich Bass. Il garantit un son clair et des basses profondes tout le temps. Fait intéressant, le Curve est livré avec la dernière norme Bluetooth 5.3. Il dispose également de la technologie Blink & Pair permettant un couplage plus rapide avec les appareils. Les écouteurs sont également équipés de commandes tactiles haut de gamme, d’une assistance vocale, d’une résistance à l’eau IPX5 et de pilotes magnétiques.

Le Boult Curve ANC, comme son nom l’indique clairement, est livré avec une suppression active du bruit. Il y a aussi ENC, qui pour commencer c’est une suppression du bruit environnemental (ENC). Lorsque l’ANC est activé, les écouteurs peuvent offrir jusqu’à 30 heures de lecture, ce qui n’est pas mal du tout. Cette autonomie peut aller jusqu’à 40 heures si vous désactivez l’ANC. Quoi qu’il en soit, le tour de cou est l’un des rares à proposer une technologie de recharge rapide. La technologie est surnommée « Lightning Bout » et utilise le port Type-C pour assurer 15 heures de lecture avec seulement 10 minutes de charge.

Le Boult Curve ANC est également livré avec une latence ultra-faible de 60 ms pour le mode jeu. Il offrira une expérience de jeu sans décalage sans retards gênants. L’appareil est prêt pour le double couplage, ce qui vous permet de connecter plusieurs appareils en parallèle. Ainsi, vous pouvez prendre des appels et des jeux sans tracas.

Prix ​​et disponibilité

Le sans fil Boult Curve ANC coûte 1 299 INR en Inde. C’est environ 15,85 $ en dollars, nous ne savons pas s’il se rendra sur d’autres marchés. Mais c’est un produit attractif même pour ceux qui envisagent de l’importer. Boult est une entreprise indienne tout comme Noise. Ces deux acteurs cherchent constamment à innover sur le marché local. Avec la montée en puissance de la concurrence des marques étrangères, ces marques locales doivent continuer à proposer des produits attractifs pour fidéliser leur clientèle.