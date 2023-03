Realme GT Neo 5 SE repéré avec la nouvelle variante Snapdragon 8+ Gen 1

Realme a lancé le Realme GT Neo 5 le mois dernier en Chine, et dans un coup du sort soudain, il a été lancé quelques semaines plus tard sous le nom de Realme GT3 pour les marchés internationaux. Nous ne savons pas si le marché mondial manquera un nouveau téléphone de la série Realme GT Neo, mais la société a une autre variante en remorque. Selon les fuites récentes, Realme développe une nouvelle variante Realme GT Neo 5 SE pour la Chine. Il a été repéré lors de la certification 3C, MIIT et TENAA avec le numéro de modèle RMX3700. Aujourd’hui, le téléphone a été repéré dans la base de données de référence Geekbench. Selon le pronostiqueur Mukul Sharma, le téléphone est livré avec une version non annoncée du Snapdragon 8+ Gen 1.

Realme GT Neo 5 SE repéré avec Snapdragon 8+ Gen 1 Youth Edition

Le même Realme GT Neo 5 SE avec le numéro de modèle RMX3700 a franchi plusieurs certifications. Le téléphone a marqué 390 points dans les tests Geekbench ML. La liste confirme au moins une variante avec 8 Go de RAM, et évidemment, elle exécute Android 13. La plus grande nouveauté ici est qu’elle exécute un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 différent. Selon Sharma, il s’agit d’une version différente du Snapdragon 8+ Gen 1. D’accord, nous avons déjà vu une version sous-cadencée de ce processeur fonctionner sur des téléphones comme l’Oppo Reno 9 Pro+, est-ce toujours différent ? Apparemment, oui.

Le CPU a un nom de code « taro » et apporte 1 x ARM Cortex-X2 cadencé à 2,92 GHz, 3 x cœurs ARM Cortex-A710 jusqu’à 2,50 GHz et 4 x cœurs ARM Cortex-A510 à 1,80 GHz. Selon Digital Chat Station, nous connaissons déjà certaines des spécifications fournies avec le Realme GT Neo 5 SE. Selon la fuite, le téléphone dispose d’un écran OLED de 6,74 pouces avec une résolution Full HD+. Le panneau obtiendra un taux de rafraîchissement de 144 Hz et aura 2 160 gradations PWM.

Caractéristiques affirmées

Le Realme GT Neo 5 SE a une découpe centrée. Le département caméra dispose d’un capteur OmniVision 64 MP avec ouverture f/1.79 et OIS. Le capteur contient également un tireur ultra-large secondaire de 8 MP et un vivaneau macro de 2 MP. La caméra frontale est un module Sony IMX 471 de 16 MP. La configuration de la caméra crie à mi-portée. Cependant, OIS est certainement ce qui rend cet appareil différent des autres téléphones de la catégorie.

Le Realme GT Neo 5 SE aura la plus grande batterie de la famille avec une capacité de 5 500 mAh. Pour rappel, le Realme GT Neo 5 a deux versions – une avec une batterie de 4 600 mAh et une charge de 240 W, et une autre avec une batterie de 5 000 mAh et une charge de 150 W. Bien qu’il obtienne la plus grande batterie, il obtient la charge «la plus lente» – une charge de 100 W. D’accord, c’est le plus lent de la famille, mais il est à égalité avec les téléphones phares.

Snapdragon 8+ Gen 1 Youth Edition ou Snapdragon 7 Gen 2 ?

En ce qui concerne le chipset, Sharma dit qu’il pourrait s’agir de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Youth Edition. Il convient de noter, cependant, que d’anciennes rumeurs pointaient vers le téléphone avec le Snapdragon 7 Gen 2. Le nouveau processeur de milieu de gamme ressemblera au Snapdragon 8+ Gen 1 avec des cœurs sous-cadencés et un Adreno 725. Ainsi, nous ne serions pas surpris si le L’édition jeunesse s’avère être le Snapdragon 7 Gen 2. Qualcomm dévoilera le nouveau processeur le 17 mars.