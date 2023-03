Oppo Find X6 Pro repéré avec un énorme îlot de caméra

Nous entrons dans le deuxième trimestre 2023 et de nombreux équipementiers de smartphones ont fait leur entrée dans le segment des smartphones. Bien sûr, certaines pièces comme Oppo, Realme et Huawei manquent toujours. Selon les rapports, ces marques lanceront bientôt leurs concurrents pour le marché phare de 2023. Concernant Oppo, la marque devrait lancer les Oppo Find X6 et X6 Pro plus tard ce mois-ci. Comme d’habitude, les fuites commencent à apparaître à un rythme rapide. Nous connaissons déjà les changements de conception à venir avec la série Oppo Find X6. Maintenant, nous avons une photo en direct divulguée qui montre une île de caméra magnifique mais massive pour le produit phare.

Les Oppo Find X3 et Find X5 avaient un langage de conception similaire. Mais cela est sur le point de changer avec l’Oppo Find X6 Pro. Les rendus précédemment divulgués indiquaient un changement de conception, et maintenant les fuites rendent ce fait. Cependant, l’îlot de la caméra est plus grand que celui que nous avons vu dans les anciens rendus. Le téléphone restera avec un îlot circulaire central avec un design bicolore. La partie supérieure de l’île présente une finition brillante probablement en verre. La partie inférieure semble avoir une finition métallique. L’îlot de caméra apporte deux caméras et un flash LED. Le dessus abrite également le logo Hasselblad confirmant le réglage. La partie inférieure a un appareil photo supplémentaire et une marque « Powered by MariSilicon ».

Oppo n’a pas encore confirmé la date de lancement officielle de la série Oppo Find X6, mais les fuites continuent de se propager. Selon les rumeurs, la marque lancerait la nouvelle gamme ce mois-ci en Chine. Cependant, nous ne savons pas quand ils feront leur chemin vers les marchés internationaux. Selon Ice Universe, il semble que l’Oppo Find X6 Pro n’atteindra pas les marchés mondiaux. C’est un changement significatif dans la stratégie d’Oppo, peut-être que l’entreprise envisage de se concentrer sur le OnePlus 11 ? Seul le temps nous le dira.

Caractéristiques du Oppo Find X6 Pro

Selon les fuites, l’Oppo Find X6 Pro contiendra le Snapdragon 8 Gen 2. Il y aura également une variante avec le Dimensity 9200. En ce qui concerne la vanille, le téléphone restera avec le Snapdragon 8+ Gen 1 de l’année dernière. Le Find X6 Pro aura un triple jeu de tir de 50 MP avec un Sony IMX989 de 1 pouce en tête. L’appareil embarquera également un écran AMOLED de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous supposons qu’il apportera également une résolution QHD +. Le Find X6 Pro apportera une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 100 W et une charge sans fil de 50 W. L’appareil apportera également un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.