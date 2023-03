Oops! Xiaomi Black Shark 6 est en vente en Chine

Nous devons convenir qu’il y a quelque chose d’étrange dans la situation de Black Shark. Eh bien, nous sommes déjà en mars et il n’y a toujours aucun signe d’une nouvelle série de smartphones Black Shark. Au cours de la dernière année, la société a toujours commencé le mois de mars avec de nouveaux produits phares de jeu prêts à être lancés. Pour le moment, nous n’avons que quelques rumeurs et toujours aucun signe de date de sortie. En fait, certaines rumeurs font état de plusieurs problèmes au siège de l’entreprise. Le bras de téléphone de jeu de Xiaomi a des moments difficiles avec les employés et a également des problèmes pour produire des produits. Malgré cela, il semble que la série Xiaomi Black Shark 6 sortira, mais il n’y a aucune prévision pour cette sortie. Malgré cela, quelqu’un a réussi à mettre le Black Shark 6 en vente en Chine. Peut-être un employé en colère ?

Apparemment, quelqu’un a mis en vente un Black Shark 6 en Chine. Il a été repéré sur un marché chinois d’occasion – Youxianyu. Evidemment, difficile de dire si le smartphone final ressemblera à ça, ou s’il ne s’agit que d’un prototype. Nous pensons qu’il s’agit d’un prototype, mais il pourrait être très proche du produit final. Quelque chose qui n’est pas proche du produit final est le prix. Il est mis en vente à 3 900 CNY (560 $). C’est évidemment bien en dessous du prix de lancement d’un Black Shark 6 ou d’un Shark 6 Pro.

Black Shark 6 – conception et spécifications clés

Le prétendu smartphone Black Shark 6 introduira un nouveau design d’îlot de caméra. De plus, il semble venir avec une nouvelle finition en cuir pour le dos. Cela apporterait un peu d’air frais au langage de conception de la série Shark 5. Cependant, encore une fois, il n’y a aucune garantie que tous ces changements soient présents dans le produit final. Selon la liste, cette variante dispose de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage interne. Un fait curieux est qu’il répertorie le téléphone avec un ancien appareil photo Sony IMX686 de 64 MP. Nous savons que la photographie n’est pas le but de ces téléphones. Cependant, il est décevant de voir l’utilisation d’un capteur d’appareil photo aussi ancien sur un appareil qui ne sera pas bon marché. Espérons que ce soit juste exclusif à ce prototype. La liste confirme également une charge rapide de 120 W, ce qui correspond à ce que Xiaomi propose à ses appareils les plus avancés.

Jusqu’à présent, les rumeurs pointaient vers le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et une batterie de 5 000 mAh. L’affichage n’est pas visible dans la fuite, mais nous nous attendons à ce qu’il s’agisse d’un panneau AMOLED et apporte un taux de rafraîchissement élevé, avec 144Hz ou même 165Hz. Pour l’instant, nous devrons attendre plus de détails.

Xiaomi a récemment lancé les Xiaomi 13 et 13 Pro sur les marchés mondiaux. Maintenant, les rumeurs tournent autour du nouveau produit phare POCO F5 et de la nouvelle série de smartphones Black Shark 6. Nous sommes curieux de voir quels smartphones seront lancés en premier.