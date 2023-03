Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 sera lancé le 17 mars

Depuis février, nous entendons des rumeurs pointant vers de nouveaux smartphones avec un Snapdragon 7 Gen 2 inédit. Le Snapdragon 7 Gen 1 a été le premier à convertir la série Snapdragon 700 dans les nouvelles normes de nomenclature. Ce processeur n’était pas largement utilisé par les OEM, ou du moins, il n’est pas aussi populaire que la série Snapdragon 778G. Malgré cela, Qualcomm est prêt à déployer la prochaine génération. Des rumeurs pointaient vers le lancement du Snapdragon 7 Gen 2 et d’un nouveau Snapdragon 7+ Gen 1. Le lancement possible a enfin une date – le 17 mars.

Qualcomm a un nouvel événement de lancement prévu pour le 17 mars – Snapdragon 7 Gen 2 attendu

Le fabricant de puces nord-américain vient de confirmer un nouvel événement pour le 17 mars. Compte tenu de toutes les fuites, à cette date, la société dévoilera de tout nouveaux chipsets. Il y a des rapports contradictoires, alors que certains n’attendent que le Snapdragon 7+ Gen 1, d’autres attendent le SD8 Gen 2. Traitez-les comme des rumeurs, après tout, Qualcomm ne peut lancer qu’un seul chipset. Si nous optons pour l’itinéraire « Un seul », nous nous attendons à ce qu’il vienne en tant que SD7 Gen 2. Après tout, il correspondra à l’actuel SD8 Gen 2.

Caractéristiques affirmées

Ce n’est pas courant dans ce monde de fuites, mais les détails du Snapdragon 7 gen 2 sont rares. Nous n’avons qu’une seule liste Geekbench avec le chipset Sm7475. Il possède 1 cœur ARM Cortex-X2 cadencé à 2,92 GHz, 3 cœurs ARM Cortex-A710 à 2,5 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A510 cadencés jusqu’à 1,8 GHz. Le GPU est un Adreno 725 avec une fréquence d’horloge de 580 Hz. Pour le moment, il est difficile de confirmer, mais ces spécifications feraient du Snapdragon 7 Gen 2 le premier SoC de milieu de gamme avec un cœur Cortex-X2.

Fait intéressant, le chipset présente certaines similitudes avec la série Snapdragon 8 Gen 1. Nous ne serions donc pas surpris s’il s’agit en fait d’une version sous-cadencée de la même chose. Eh bien, le GPU est surnommé Adreno 725, ce qui indique qu’il est un cran en dessous du Snapdragon 730 sur la série 8 Gen 1. Bien sûr, la vitesse d’horloge et le nombre de cœurs détermineront si les performances sont similaires. Les scores de Geekbench indiquent une performance supérieure au MediaTek Dimensity 8200 et comparable au Dimensity 9000. Le Snapdragon 7 Gen 1 n’était pas le choix préféré de nombreux équipementiers, et MediaTek a gagné du terrain dans le segment moyen supérieur. Nous sommes curieux de voir si le SD7 Gen 2 améliorera les choses pour Qualcomm.

À l’heure actuelle, il y a deux rumeurs d’appareils à venir avec le Snapdragon 7 Gen 2, le POCO X5 GT et le Realme GT Neo 5 Lite/SE.