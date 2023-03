Télécharger Google Camera 8.7 pour Samsung Galaxy S23 et S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra est le dernier et le plus grand smartphone phare de 2023 de Samsung. La gamme de cette année comprend trois téléphones : le Galaxy S23, le Galaxy S23 Plus et le Galaxy S23 Ultra. L’appareil photo est la pièce maîtresse des derniers téléphones de la série S ; offrant un large éventail de fonctionnalités pour capturer de superbes photos.

L’application d’appareil photo stock sur le Galaxy S23 Ultra est une excellente application, grâce à l’intégration rapide d’Expert RAW et d’autres nouveaux ajouts. Avoir une application personnalisée est toujours une bonne option et les choses s’améliorent encore avec l’application Pixel Camera, également appelée application GCam. Oui, vous pouvez installer une caméra Google sur votre smartphone de la série Galaxy S23 et profiter de fonctionnalités telles que l’astrophotographie et la vision nocturne.

Voici un guide sur la façon de télécharger et d’installer Google Camera sur Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra.

Appareil photo Google pour Samsung Galaxy S23 (Ultra) [Best GCam 8.7]

Samsung facture le Galaxy S23 Ultra avec le capteur d’image Isocell HP2 200MP qui regroupe 16 pixels pour une meilleure collecte de la lumière et produit de meilleures photos 12MP. Le morceau de technologie, HP2, a « Super QPD » pour une meilleure mise au point automatique, le téléphone est capable de capturer de superbes photos macro, des vidéos super stables et des photos zoomées époustouflantes. Le Galaxy S23 vanille et le Galaxy S23 Plus de niveau intermédiaire sont également livrés avec des caméras améliorées, grâce au capteur ISOCELL GN3 50MP. Il fonctionne mieux que son prédécesseur – la série Galaxy S22.

La série Samsung Galaxy S23 réussit très bien à capturer des photos à la lumière du jour ainsi qu’en basse lumière. Et comme je l’ai dit plus tôt, l’application de caméra intégrée est livrée avec un ensemble astucieux de fonctionnalités. Si vous recherchez également une application d’appareil photo tierce, vous pouvez installer l’application Google Camera de Pixel 7 sur votre smartphone de la série Galaxy S23.

La dernière version de GCam – Google Camera 8.7 est compatible avec la nouvelle série Galaxy S23, grâce aux développeurs pour avoir porté l’application pour le dernier produit phare de la série Galaxy S. Les ports plus anciens fonctionnent également correctement sur la gamme de téléphones S23. Fonctionnalités sportives de Google Camera telles que Enhanced HDR, SloMo, Portrait, Night Sight, Astrophotographie, etc. Si vous recherchez l’application Google Camera pour votre Galaxy S23 ou S23 Ultra, vous êtes au bon endroit. Plongeons directement dans la section de téléchargement.

Télécharger Google Camera pour Samsung Galaxy S23 et S23 Ultra

La série Samsung Galaxy S23 est alimentée par le Snapdragon 8 Gen 2 « pour Galaxy ». Oui, la gamme complète est facturée avec le chipset Snapdragon qui arbore l’API Camera2 prête à l’emploi, qui est l’une des conditions préalables à l’installation de GCam. Le géant de la technologie coche toutes les bonnes cases, mais l’installation de Google Camera sur le Galaxy S23 n’est pas aussi simple que vous le pensez, une solution de contournement rapide permet à l’application de fonctionner. Alors, assurez-vous de suivre correctement les étapes pour installer GCam sur S23, d’abord, téléchargez l’application sur votre appareil.

Téléchargez Google Camera pour Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra (LMC8.4_R15_ruler.apk) [Best Working GCam for S23 series]

Téléchargez Google Camera pour Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra (MGC_8.7.250_A11_V13_MGC.apk) [Latest Beta]

Voyons maintenant les étapes d’installation de l’application sur la série Galaxy S23.

Comment installer Google Camera sur Samsung Galaxy S23 et S23 Ultra

L’installation rapide d’APK ne fonctionne pas avec GCam sur la série Galaxy S23. Oui, vous devez en faire un peu plus pour faire avancer les choses. Voici comment installer l’application GCam sur votre smartphone.

Remarque : Les étapes d’installation sont les mêmes pour GCam 8.7 et GCam 8.4, un fichier de configuration n’est pas encore disponible pour le dernier GCam 8.7. Je vous suggère d’essayer les deux mods et de vérifier lequel fonctionne le mieux sur votre appareil.

Ouvrez l’application Mes fichiers et accédez au dossier des téléchargements. Appuyez sur l’application GCam téléchargée pour l’installer. Ne l’ouvrez pas ! Une fois installé, revenez au tiroir de l’application et recherchez l’icône de l’application Google Camera. Appuyez et maintenez l’icône de l’application GCam, puis sélectionnez l’option Prendre une vidéo. Maintenant, appuyez deux fois sur la zone noire autour du déclencheur. Sélectionnez le fichier de configuration pour de meilleurs résultats, voici le lien vers le fichier de configuration. Fichier de configuration pour S23 / S23 Plus – Télécharger

Fichier de configuration pour S23 Ultra – Télécharger Placez le fichier de configuration dans le dossier LMC8.4. Vous pouvez accéder à Stockage interne> LMC8.4 C’est ça.

Vous pouvez commencer à utiliser l’application GCam sur votre smartphone de la série Galaxy S23 et capturer les meilleurs souvenirs grâce à l’application appareil photo Pixel. Merci à Aliaksandre (@javasabr) pour partager ces étapes ainsi que le meilleur fichier de configuration pour la série S23.

Si vous avez des questions, déposez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Sources – BSG | Hasli

