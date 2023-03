Huawei Vs Apple – Quelle marque les Chinois aiment-ils acheter ?

Le marché chinois de la téléphonie mobile est le plus important au monde, suivi de l’Inde et des États-Unis en troisième position. Fait intéressant, ces trois marchés ont des tendances et des besoins très différents. La Chine est juste complexe, qu’il s’agisse d’un téléphone mobile phare, milieu de gamme ou d’entrée de gamme, il se vend bien en Chine. Contrairement aux États-Unis qui semblent privilégier le marché phare ou à l’Inde qui aime le marché du milieu de gamme et de l’entrée de gamme. Avant l’interdiction de Huawei au début de 2019, la société devait devenir la plus grande marque de téléphones mobiles au monde.

Après l’interdiction, il a quand même dépassé Apple à la première place, mais il n’a pas pu le conserver longtemps. La raison en est bien sûr l’interdiction américaine. À l’heure actuelle, en dehors de la Chine, les téléphones mobiles Huawei sont presque inexistants. Une question courante que les gens posent souvent est quelle marque de téléphone portable les Chinois aiment-ils le plus acheter ?

GoldenTen a récemment publié des statistiques de ventes entre 2018 et 2022. Des extraits du rapport révèlent qu’Apple n’a aucune emprise sur la Chine comme sur les États-Unis. Contrairement à l’opinion populaire, l’interdiction de Huawei a affecté son activité de téléphonie mobile en Chine.

De 2018 à 2022, si Huawei et Honor sont comptés, alors Huawei est le vrai roi. Il a une expédition totale de 372,62 millions d’unités. En termes de parts de marché, Huawei est le roi absolu en 2019, avec une part de 38 %, alors qu’Apple n’en avait à l’époque que 9 %. Après l’interdiction, en 2020, la part de Huawei a fortement chuté. Mais il y a des projections selon lesquelles l’entreprise rebondira d’ici 2022.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Quelle marque se porte bien en Chine ?

Donc, si Huawei ne se porte pas si bien en Chine et Apple non plus, qui l’est ? Vivo, Oppo et Xiaomi sont les nouveaux « golden boys » du marché chinois de la téléphonie mobile. De 2020 à 2022, Vivo s’est classé premier sur le marché chinois de la téléphonie mobile en termes d’expédition. OPPO et Xiaomi suivent de près, avec des expéditions totales de 313,51 millions d’unités et 217,75 millions d’unités au cours des cinq années. Quant à Apple, les livraisons totales sont de 203,7 millions d’unités, dont les livraisons culmineront en 2021 à 50,38 millions d’unités.

Il sera donc très intéressant de voir ce qui se passera en 2023. Huawei peut-il continuer à augmenter sa part ? Vivo peut-il rester numéro un ? Comment OPPO, Xiaomi et Apple vont-ils riposter ? Autant de questions qui auront des réponses à la fin de l’année.

Présentation du marché chinois de la téléphonie mobile

La Chine est le plus grand marché de téléphonie mobile au monde avec plus d’un milliard d’utilisateurs. Le marché chinois de la téléphonie mobile est dominé par les marques locales. Il a des marques telles que Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo et Lenovo. Ces marques représentent collectivement plus de 80 % des parts de marché. Cependant, des marques internationales telles qu’Apple et Samsung ont également une présence significative sur le marché.

Ces dernières années, les marques chinoises de téléphones mobiles ont acquis une solide réputation en proposant des produits de haute qualité à des prix relativement abordables. Cela a conduit à une concurrence accrue entre les marques et à l’introduction de nouvelles fonctionnalités et innovations.

Le marché chinois de la téléphonie mobile est également connu pour sa forte concentration sur le commerce électronique, les plateformes en ligne telles que Tmall d’Alibaba et JD.com représentant une part importante des ventes. De plus, les consommateurs chinois sont de plus en plus intéressés par les smartphones dotés de fonctionnalités avancées telles que la connectivité 5G, les appareils photo haute résolution et une autonomie de batterie plus longue.

Le marché chinois de la téléphonie mobile est très concurrentiel et évolue rapidement, les marques locales continuant de dominer tandis que les marques internationales s’efforcent de s’implanter sur le marché. La Chine est l’un des premiers pays à déployer des réseaux 5G, et il y a une demande croissante de téléphones mobiles compatibles 5G. En fait, on estime que plus de la moitié de tous les téléphones mobiles vendus en Chine en 2021 seront compatibles 5G. Alors que les marques locales dominent le marché chinois de la téléphonie mobile, il existe également un certain nombre de marques émergentes telles que Realme, Poco et Honor qui gagnent en popularité auprès des consommateurs chinois.