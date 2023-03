Fujitsu annonce le successeur de son processeur de centre de données A64FX basé sur Arm

Qu’est-ce qui vient de se passer? Lors du ActivateNow: Technology Summit qui s’est tenu au Computer History Museum de Californie la semaine dernière, un représentant de Fujitsu a mentionné avec désinvolture un prochain processeur basé sur Arm prévu pour 2027 qui a attiré l’attention de certains dans le public. Le registre a pressé la société d’obtenir plus de détails et a appris qu’elle développait un successeur de l’A64FX nommé Monaka.

Fujitsu a lancé son premier processeur de calcul haute performance (HPC) basé sur Arm en 2019. Le A64FX, au nom sans ambages, possède 48 cœurs de processeur cadencés à environ 2 GHz et quatre cœurs d’assistant supplémentaires. Il dispose de 32 Go de HBM2 intégré et de nombreuses autres fonctionnalités HPC, notamment des extensions vectorielles évolutives (SVE) 512 bits. Près de 160 000 A64FX alimentent le supercalculateur Fugaku, qui était le supercalculateur le plus rapide au monde de 2020 à 2022, date à laquelle il a été remplacé par le Frontier alimenté par Epyc.

Monaka « aura une gamme de fonctionnalités plus large et s’avérera plus économe en énergie » que l’A64FX, a déclaré un porte-parole à The Register. « La gamme d’applications potentielles est plus large que celle de l’A64FX, qui a des caractéristiques spéciales (par exemple, des interconnexions) spécifiques à Fugaku. » Certaines de ces caractéristiques incluent la structure D d’interconnexion Tofu et la limite de 32 Go de mémoire, qui ne peut pas être étendue.

L’efficacité énergétique est une priorité dans la conception de Monaka. Fujitsu met l’accent sur son « efficacité énergétique écrasante » qui « contribuera à la réalisation d’une société neutre en carbone et durable » dans ses matériaux. La société espère que le processeur sera au moins 70 % plus rapide que ses concurrents dans les charges de travail IA et HPC tout en étant deux fois plus efficace.

La New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) du Japon encourage et soutient Fujitsu dans ses efforts pour créer des processeurs plus économes en énergie dans le cadre de son plan visant à réduire la consommation d’énergie des centres de données au Japon de 40 % d’ici 2030. Dans le cadre de Dans le cadre de cette initiative, Fujitsu contribue également au co-développement d’autres technologies économes en énergie, notamment des accélérateurs basse consommation et des contrôleurs d’interface réseau (NIC) basés sur la photonique.

Les processeurs basés sur le bras s’avèrent être un choix populaire dans les pays qui encouragent la durabilité. Les processeurs Arm sont intrinsèquement plus efficaces que les alternatives x86, Amazon, Google et Nvidia investissant tous dans leur application aux charges de travail HPC en ce moment.

