ULEFONE AJOUTE LE POWER ARMOR 19T À SA GAMME THERMIQUE, UN FLAGSHIP ALIMENTÉ PAR HELIO G99

En novembre 2023, Ulefone a annoncé le Power Armor 18T, un smartphone à imagerie thermique 5G entièrement renforcé qui a remporté une victoire historique dans le secteur des téléphones robustes. Et maintenant, Ulefone a ajouté un autre téléphone robuste puissant et thermique à son portefeuille. Dites bonjour au Power Armor 19T.

Le 19T est alimenté par le chipset Helio G99 et est une version plus abordable du 18T. Pour ceux qui ont besoin d’imagerie thermique ou d’un endoscope, mais qui sont rebutés par le prix élevé du 18T, c’est une agréable surprise.

L’Ulefone Power Armor 19T est certifié conforme aux normes IP68, IP69K et MIL-STD-810H, comme toujours. Cela indique qu’il peut résister à une chute de 1,5 m sur une surface dure et à une immersion complète à une profondeur de 1,5 m pendant 30 minutes maximum.

Le Power Armor 19T fournit des solutions de diagnostic de qualité professionnelle pour vous aider à faire le travail. Il est équipé du capteur d’imagerie thermique FLIR Lepton 3.5, que l’on trouve sur le Power Armor 18T. Le nouveau capteur Lepton 3.5 offre une meilleure résolution, capturant des images plus claires et plus détaillées que ses prédécesseurs de la famille Lepton. L’autre caractéristique notable de ce téléphone est qu’il possède le même port d’accessoires à 6 broches que le 18T, appelé uSmart Connector, à travers lequel des accessoires spécialisés, tels qu’un endoscope et un microscope, sont disponibles. Combiné à la capacité de détecter la chaleur et d’inspecter les zones difficiles d’accès ou les petits objets, le 19T pourrait être idéal pour les ouvriers du bâtiment, les ingénieurs automobiles, les réparateurs et bien d’autres.

Caractéristiques solides tout autour

Avec Power Armor 19T, nous obtenons un smartphone robuste hors pair dans tous les aspects. Il possède le summum de la série MediaTek Helio G, le G99, avec une excellente efficacité et la puissance nécessaire pour gérer les tâches quotidiennes et la plupart des jeux. Et est également livré avec 12 Go de mémoire et 256 Go de stockage interne. Il prend également en charge 5 Go de mémoire virtuelle supplémentaires et jusqu’à 2 To d’extension de stockage. Le 19T contient un écran LCD IPS de 6,58 pouces compatible avec les gants avec une résolution Full HD (1080 × 2408), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. L’écran est également doté de Corning Gorilla Glass pour une résistance aux chocs et aux rayures.

La batterie massive de 9600 mAh devrait permettre aux utilisateurs de passer facilement quelques jours d’utilisation intensive et une fois la batterie épuisée, elle peut se relancer en quelques minutes avec une charge ultra-rapide de 66 W. La configuration de la caméra sur le 19T est également impressionnante, avec une caméra principale Samsung HM2 de 108 MP avec capture vidéo 2K, une super micro caméra de 5 MP avec un grossissement de 60x, une caméra thermique auxiliaire de 5 MP et une caméra selfie Sony IMX481 de 16 MP. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales latéral, un emplacement pour deux cartes, une prise audio 3,5 mm et une radio sans casque.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

ULEFONE POWER ARMOR 19T DATE DE LANCEMENT ET PRIX

Ulefone a également confirmé la date de lancement et le prix du Power Armor 19T. Ce nouveau produit phare sera disponible le 20 mars et vous pouvez acheter le 19T à un prix promotionnel dans la boutique AliExpress d’Ulefone. Le prix final est de 384,99 $ pour la version mondiale et de 404,99 $ pour la version brésilienne. Dans le même temps, l’autre nouveau produit d’Ulefone, le 20WT avec une solution matérielle de talkie-walkie, sera lancé ensemble pour un prix final de 284,99 $, ou 299,99 $ au Brésil. Si vous souhaitez acheter l’un de ces deux téléphones, ne le manquez pas.

SPÉCIFICATIONS DU POWER ARMOR 19T EN UN COUP D’ŒIL