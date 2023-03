Silicon Valley Bank s’effondre dans la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008

Aie! La banque qui a financé de nombreuses startups de la Silicon Valley vient de manquer d’argent dans le deuxième plus grand effondrement bancaire de l’histoire des États-Unis. L’échec portera gravement atteinte à l’économie du capital-risque et nuit déjà à l’ensemble du secteur bancaire. Cependant, le risque d’un effondrement de type 2008 est faible.

La Silicon Valley Bank a fait faillite vendredi, plaçant près de 175 milliards de dollars, y compris l’argent de certaines des plus grandes entreprises technologiques, sous le contrôle de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La banque avait été une importante source de financement en capital-risque pour les entreprises technologiques, a rapporté le New York Times.

L’institution étudie une vente potentielle car elle arrête toutes les opérations sur actions. La FDIC détiendra les dépôts et les actifs de la Silicon Valley Bank à la National Bank of Santa Clara, récemment construite, qui devrait être opérationnelle d’ici lundi. Les chèques émis par la Silicon Valley Bank seront toujours compensés.

Cependant, la police d’assurance de la banque ne couvre que les dépôts inférieurs à 250 000 $. Les comptes supérieurs à ce montant recevront éventuellement des certificats à rembourser partiellement pour leur argent non assuré. Moins de trois pour cent des dépôts de la Silicon Valley Bank étaient assurés car elle traitait avec de nombreuses entreprises Big Tech.

Silicon Valley Bank avait utilisé son capital abondant de fonds de capital-risque pour investir dans des obligations, ce qui produit des rendements fiables grâce à des taux d’intérêt bas. Entre 2018 et 2021, les dépôts de la banque sont passés de 49 milliards de dollars à 189,2 milliards de dollars. Cependant, les hausses des taux d’intérêt fédéraux de l’an dernier ont bouleversé la stratégie.

La banque a réagi avec quelques mesures de prudence cette semaine, mais les annonces de ces mesures ont semé la panique. La Silicon Valley Bank a vendu certains titres à perte, vendant 21 milliards de dollars d’investissements, empruntant 15 milliards de dollars et levant des liquidités grâce à une vente d’actions d’urgence. Le mauvais accueil réservé à ces décisions a déclenché une panique bancaire alors que le cours de son action s’effondrait.

Les retombées ont entraîné Signature Bank et Western Alliance à terminer vendredi en baisse de plus de 20%. PacWest Bancorp a chuté de plus de 35 %. Cependant, d’autres grandes banques, comme JPMorgan et Wells Fargo, vont bien, terminant légèrement en hausse vendredi. Bank of America et Morgan Stanley ont subi des baisses mineures.

La chute de Silicon Valley Bank est la plus grande faillite bancaire américaine depuis l’effondrement de Washington Mutual en 2008 – le plus important de l’histoire américaine – qui a affecté 300 milliards de dollars de dépôts de clients.



