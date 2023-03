Fuite des spécifications du Redmi K60 Ultra – Dimensity 9200, écran OLED 1,5K et plus

Il y a quelques mois, la marque chinoise Xiaomi a lancé la série phare Redmi K60. Cette série comprend deux modèles dont le Redmi K60 et le Redmi K60 Pro. Cependant, il y avait des rapports à l’époque que cette série aura au moins deux autres modèles. L’un sera positionné plus bas que le Redmi K60 standard tandis que l’autre sera plus haut que le Redmi K60 Pro. À l’époque, les spéculations disaient que la version supérieure serait le Redmi K60 Ultra. Un rapport récent de 91mobiles révèle que Redmi s’apprête à dévoiler l’ultra-large Redmi K60 Ultra. Un autre nom pour cet appareil pourrait être Redmi K60 Extreme Commemorative Edition.

Caractéristiques du Redmi K60 Ultra

Selon une nouvelle fuite, il est confirmé que cet appareil utilise le SoC phare MediaTek Dimensity 9200. Cette puce est construite avec le processus 4 nm de TSMC et utilise une architecture CPU octa-core. La puce est livrée avec le super-core Cortex-X3 avec sa fréquence principale allant jusqu’à 3,05 GHz. Les performances du processeur monocœur sont augmentées de 12 %, mais les performances multicœurs sont augmentées de 10 %. De plus, cet appareil arborera un écran OLED 1.5K. Le K50 Extreme Edition actuellement en vente utilise un écran droit de 1,5K avec une résolution d’écran de 2712 x 1220, 446PPi et prend en charge un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

À noter que l’écran 1.5K du K50 Extreme Edition est fourni par deux fournisseurs, Huaxing et Tianma. Ainsi, l’écran du Redmi K60 Ultra devrait également provenir de ces constructeurs. De plus, ce nouvel appareil phare prendra en charge une charge ultra-rapide avec une capacité de 100W. Il adopte une conception à ossature métallique et la période de lancement devrait être le troisième trimestre de cette année. En regardant les spécifications du Redmi K60 Ultra, ce n’est pas une énorme mise à niveau par rapport au Redmi K50 Ultra. Cependant, les spécifications de la caméra sont encore secrètes. Ainsi, peut-être que la société apportera des améliorations décentes à la caméra.