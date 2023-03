Apple Watch découvre une maladie cardiaque invisible pour un auteur de 36 ans : « Ce n’est pas une fonctionnalité que je m’attendais à utiliser »

Un nouveau rapport de la BBC met en évidence ce qui n’est que la dernière instance de l’Apple Watch d’une personne l’alertant d’une maladie cardiaque potentiellement mortelle. Adam Croft, un homme de 36 ans du Bedfordshire, a raconté l’expérience : « Ce n’est pas une fonctionnalité que je m’attendais à utiliser. »

Dans l’interview, Croft a expliqué qu’il s’était couché une nuit après avoir ressenti des étourdissements et d’autres symptômes :

Croft a déclaré qu’il s’était levé du canapé un soir et « s’était senti un peu étourdi », mais lorsqu’il est arrivé à la cuisine pour prendre de l’eau, il « a immédiatement senti le monde se refermer ».

« J’ai réussi à me mettre à terre et je me suis retrouvé dans une mare de sueurs froides », a-t-il déclaré. « Etant un homme, je n’y ai pas pensé beaucoup et je me suis mis au lit. »