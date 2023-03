Nokia Magic Max, Nokia est sur le point de récupérer sa couronne avec ce produit phare ultime

Le mois dernier, le fabricant de téléphones appartenant à HMD Global, Nokia, a sorti un logo rafraîchi depuis l’acquisition de la marque Nokia en 2016. L’introduction d’un nouveau logo était un indice que quelque chose de spécial était en préparation. Vous avez raison si vous faites partie de ceux qui ont de telles prévoyances. La marque Nokia sous HMD Global fabrique de bons smartphones et téléphones multifonctions depuis l’acquisition de la marque auprès de Microsoft.

Bien qu’il fabrique de bons téléphones, le nouveau Nokia n’a pas vraiment beaucoup d’impact en termes de part de marché. La principale raison à cela pourrait être due au fait qu’ils n’ont pas accordé trop d’attention aux smartphones haut de gamme de niveau phare. La plupart des smartphones Nokia sont des smartphones d’entrée de gamme ou de milieu de gamme. Nokia a d’abord annoncé son intention de conquérir des parts de marché en introduisant un nouveau logo. Maintenant, la société basée en Finlande se prépare à tout mettre en œuvre avec le lancement de Nokia Magic Max.

Lors de la récente édition du MWC 2023 à Barcelone, Nokia a annoncé deux smartphones à venir qui n’ont pas encore été lancés. La société a annoncé Nokia Magic Max et Nokia C99. Depuis l’annonce, il y a eu beaucoup de fuites sur les téléphones, et nous partagerons tous les détails avec les prix attendus ici.

Date de lancement et prix du Nokia C99

La plupart des rumeurs indiquent la date de lancement du Nokia C99 au 28 avril 2023. Cependant, une autre rumeur prolonge la date jusqu’au 18 novembre 2023. En raison du fait que Nokia a annoncé le C99 au MWC 2023, cette dernière date de lancement est assez décroché. Le Nokia C99 est également prévu pour un prix d’environ 480 $ (40 000 INR).

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Caractéristiques Nokia Magic Max

Les rapports indiquent que le Nokia Magic Max sera disponible en trois configurations de mémoire différentes. Nous aurons 8 Go, 12 Go et 16 Go de RAM avec des options de stockage de 256 Go et 512 Go. Il sera lancé avec Android 13 prêt à l’emploi avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2 sous le capot. Nous pouvons également voir un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur l’appareil. La protection Corning Gorilla Glass 7 pourrait être sur l’écran du prochain appareil phare de Nokia.

L’appareil comportera une configuration à trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 144MP, un objectif ultra large de 64MP et un téléobjectif de 48MP. Des rumeurs ont suggéré une batterie massive de 7950 mAh qui peut également charger de 0 à 100 en quelques minutes, grâce au chargeur rapide de 180 W.

Prix ​​et date de lancement du Nokia Magic Max

Les configurations de mémoire détermineront le prix de chaque variante. Néanmoins, des sources ont suggéré que le prix de départ serait d’environ 550 $ (44 900 INR). Il n’y a pas de rumeur ferme concernant la date de lancement, mais nous nous attendons à voir le lancement du Nokia Magic Max dans quelques semaines.