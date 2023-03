Le vinyle dépasse les ventes de CD pour la première fois en 35 ans avec 41 millions de disques vendus en 2022

Avis de la rédaction : les ventes de disques vinyles explosent. Il est difficile de cerner la tendance récente. Les collectionneurs essayant de développer leurs collections, les audiophiles préférant les sons plus riches des enregistrements analogiques et les pochettes d’album parfois fantastiques fournies avec les grands disques contribuent tous à la phase. Quoi qu’il en soit, l’industrie du disque ne s’en plaint pas.

Pour la première fois depuis 1987, les ventes de disques vinyle ont dépassé celles des disques compacts. Selon le rapport de fin d’année 2022 de la Recording Industry Association of America (RIAA), les plateaux analogiques ont battu leurs cousins ​​numériques, déplaçant respectivement 41 millions d’unités à 33 millions.

L’écart est encore plus important lorsqu’il est considéré d’un point de vue monétaire. L’année dernière, les consommateurs n’ont dépensé que 482,6 millions de dollars pour les CD contre 1,2 milliard de dollars pour le vinyle. L’ancien média a accaparé 71,2% de tous les revenus de la musique physique pour 2022.

Grâce à un intérêt accru pour les disques vinyles au cours des dernières années, les ventes de disques rainurés ont dépassé les revenus des CD depuis 2020. Cependant, les expéditions unitaires ont finalement été éclipsées cette année grâce à une augmentation de 17 % du vinyle et une baisse de 18 % du CD. ventes.

Cependant, les médias numériques restent les plus performants de l’industrie de la musique. Lors du pliage dans tous les formats numériques, y compris le streaming, les revenus globaux ont augmenté de 6 % pour atteindre 15,9 milliards de dollars en 2022, les médias numériques occupant 92,3 % du marché.

La RIAA attribue le modeste gain de 6% à une croissance de 8% des services d’abonnement payants comme Spotify, Apple Music et Amazon Music, qui ont rapporté plus de 10 milliards de dollars l’année dernière. Les niveaux d’abonnement basés sur la publicité et YouTube ont rapporté 1,8 milliard de dollars supplémentaires.

« [Overall,] 2022 a été une année impressionnante de « croissance sur croissance » soutenue plus d’une décennie après l’explosion du streaming sur la scène musicale « , a déclaré le président-directeur général de la RIAA, Mitch Glazier. « Poursuivant sur ce long terme, les revenus du streaming par abonnement représentent désormais les deux tiers du marché avec un solide record de 13,3 milliards de dollars. »

Pendant ce temps, la musique téléchargée poursuit sa spirale mortelle. L’année dernière, le média a généré 495 millions de dollars de revenus, en baisse de 20 % d’une année sur l’autre et de 84 % par rapport à son sommet de 2012. L’avantage du streaming de musique à la demande a progressivement éliminé les téléchargements de l’image grâce en partie au stockage. économies qu’il offre sur les appareils portables.

Qu’il s’agisse de la nostalgie des auditeurs plus âgés ou d’une fascination juvénile pour une technologie musicale apparue il y a plus d’un siècle, il semble que les disques vinyles resteront beaucoup plus longtemps que quiconque ne l’aurait imaginé.

