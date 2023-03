CorelDRAW Graphics Suite obtient un nouvel outil de contour variable, 200 modèles, une option d’achat unique

CorelDRAW Graphics Suite a reçu une mise à jour notable apportant un nouvel outil, plus de 200 modèles de conception, les couleurs Pantone les plus récentes, et plus encore. Et la suite 2023 a également été lancée en tant qu’achat unique avec l’option d’abonnement.

La mise à jour CorelDRAW de mars arrive pour les abonnés de la suite créative et la société a également annoncé sa version 2023 du logiciel pour ceux qui préféreraient s’en tenir à un achat unique. Cependant, ce dernier n’est pas aussi riche en fonctionnalités que l’abonnement.

Corel affirme que la suite mise à jour « raccourcira votre chemin vers le succès de la conception avec de nouveaux outils et améliorations qui transforment plus rapidement les idées en résultats incroyables ».

Les dernières fonctionnalités :

Créez des courbes homogènes sans effort avec le tout nouvel outil Contour variable.

Assurez-vous que les couleurs sont précises pour l’impression avec toutes les dernières couleurs Pantone disponibles dans CorelDRAW, sans frais supplémentaires.

Lancez vos projets créatifs plus rapidement grâce à l’accès à plus de 200 modèles de conception désormais disponibles dans la bibliothèque de modèles cloud de CorelDRAW.

Apprenez facilement de nouvelles techniques en accédant à des recommandations de projets de pratique personnalisées adaptées au niveau de compétence et à l’expérience du concepteur.

Sur la base des commentaires directs des utilisateurs, les concepteurs peuvent livrer des projets plus rapidement et plus efficacement grâce aux améliorations de la qualité et de la stabilité de la suite.

Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez mettre à jour la dernière version maintenant.

CorelDRAW Graphics Suite 2023 pour Mac coûte 269 $ / an pour obtenir toutes les fonctionnalités et les futures mises à jour dès leur lancement. L’achat unique pour la suite 2023 est disponible pour 549 $ si vous êtes d’accord pour manquer des fonctionnalités telles que la nouvelle bibliothèque de modèles cloud, le flux de travail de collaboration, le partage et le stockage de fichiers dans le cloud, etc.

CorelDRAW est disponible pour un essai gratuit de 15 jours et la société propose également des tarifs spéciaux pour les entreprises qui achètent pour plus de 10 employés.

