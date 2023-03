Top 10 des téléphones portables les plus vendus dans le monde en 2022

Le marché de la téléphonie mobile reçoit une longue liste de produits chaque année. Cependant, certains de ces appareils se vendent beaucoup mieux que d’autres. Il est important de noter qu’un appareil très vendu n’indique pas que le téléphone est meilleur. Puisque « mieux » est un terme relatif, cela dépend ensuite de l’utilisateur du téléphone. La société d’études de marché populaire CounterPoint Research a récemment publié son rapport mensuel mondial de suivi des ventes de modèles de téléphones mobiles. Le rapport contient les 10 téléphones portables les plus vendus au monde. Cependant, si vous aimez la diversité, vous détesterez cette liste. Il contient des téléphones portables de seulement deux marques. Quelles marques sont sur la liste? Votre supposition est aussi bonne que la mienne, Apple et Samsung.

Il convient également de mentionner que parmi les 10 téléphones mobiles les plus vendus au monde pour 2022, 8 de ces appareils sont d’Apple alors que seulement deux sont de Samsung. Nous pouvons également voir qu’aucun des téléphones portables de la liste ne provient de Chine.

Top 10 des téléphones portables les plus vendus

Apple iPhone 13 – 5 % Apple iPhone 13 Pro Max – 2,6 % Apple iPhone 14 Pro Max – 1,7 % Samsung Galaxy A13 – 1,6 % Apple iPhone 13 Pro – 1,6 % Apple iPhone 12 – 1,5 % Apple iPhone 14 – 1,4 % Apple iPhone 14 Pr0 – 1,2 % Apple iPhone SE 2022 – 1,1 % Samsung Galaxy A03 – 1,1 %

Téléphones Apple

L’iPhone 13, qui contribue à lui seul à 28 % des ventes d’iPhone, soit près d’un tiers de la proportion, est le téléphone mobile le plus vendu en 2022. Dans la liste des meilleures ventes, l’iPhone 14 de l’année dernière est en 7e position. Pourquoi l’iPhone 14 n’est pas aussi excellent que l’iPhone 13 en termes de ventes est un sujet populaire en ce moment.

Alors, pourquoi les ventes du nouveau téléphone mobile, l’iPhone 14, lancé l’année dernière, ont-elles été inférieures à celles de la génération précédente ? En réalité, le succès des ventes de la série iPhone 14 était bien plus faible que celui de l’iPhone 13 au moment de sa sortie initiale. Selon ses données de vente, les trois premiers jours de vente de la série iPhone 14 ont vu 987 000 unités vendues. C’est 11% de moins que les trois premiers jours pour la série iPhone 13.

Pourquoi l’iPhone 13 s’est-il mieux vendu que l’iPhone 14 ?

Au regard de cette explication, il est important de noter que l'iPhone 14 n'était pas très attendu. Alors que quelques personnes attendaient la fonction d'île intelligente, c'était tout. Pas grand chose. En termes simples, l'iPhone 14 ne s'est pas vraiment beaucoup amélioré par rapport à l'iPhone 13. Nous pouvons l'observer principalement dans les modèles de base. En raison de cette faible mise à niveau, de nombreuses personnes n'avaient pas prévu cet appareil. C'est probablement la raison de ses premières mauvaises ventes.

Mauvaise mise à niveau

Même dans les modèles Pro, à part les meilleures puces et la fonction d’îlot intelligent, rien de plus. La mise à niveau des performances est relativement faible. Le plus grand changement est probablement l’apparition de l’île intelligente et cela ne suffit pas pour beaucoup de gens.

Une autre information importante est que l’iPhone 13 a connu une vague de baisses de prix avant le lancement de la série iPhone 14. Les consommateurs choisiront inévitablement l’iPhone 13 car la série iPhone 14 n’a aucun avantage du point de vue des coûts.

En termes simples, Apple n’a pas pensé à la série iPhone 14. Il ressort clairement de l’événement Double Eleven (ventes chinoises du 11/11) qu’Apple s’inquiète des ventes. Les énormes baisses de prix le montrent, car nous ne voyons pas souvent Apple réduire les prix, en particulier pour les nouveaux appareils.

En regardant la liste des téléphones portables les plus vendus dans le monde au cours des dernières années, il semble que les modèles chinois aient été assez médiocres. Contrairement à la lutte d’Apple, il détient plus de la moitié des dix premières positions d’année en année.

Vraiment, il est difficile d’expliquer un scénario avec Apple. Tout le monde critique Apple pour son manque de créativité et de sincérité à chaque fois qu’il produit un nouveau téléphone. Cependant, ce même appareil se retrouve en tête de liste année après année. C’est surtout le cas en termes de ventes alors que les marques chinoises qui ajoutent « tout » sont encore à la traîne. Le marché manque peut-être de Huawei. Pourtant, si vous y réfléchissez, Apple excelle vraiment dans des domaines tels que la technologie de base et l’écologie des produits, domaines dans lesquels les marques chinoises ne sont pas à la hauteur.

Téléphones Samsung

Samsung n’est pas en reste sur le marché de la téléphonie mobile. La société est l’une des plus grandes marques de téléphones mobiles au monde. Cependant, ces dernières années, le géant manufacturier sud-coréen a du mal avec sa stratégie de vente. On peut voir qu’en termes de ventes, aucun de ses téléphones phares n’a fait du très bon travail. Les deux téléphones mobiles Samsung de la liste sont des appareils d’entrée de gamme qui se vendent à moins de 150 $.

Alors que les fanboys d’Apple sont prêts à abandonner 1000 $ pour tout ce qu’Apple vend, les fanboys de Samsung ne sont pas les mêmes. Ils sondent toutes les versions de Samsung et si cela ne vaut pas le prix, ils choisissent d’autres alternatives Android, probablement moins chères.

Cependant, à partir de 2021, Samsung est resté l’une des plus grandes marques de téléphones mobiles au monde. Selon Statista, la société a vendu environ 256 millions d’unités en 2021. Samsung était le plus grand fournisseur de téléphones mobiles au monde en termes de part de marché au premier trimestre 2021, avec une part de marché de 21,8 %. La série phare de smartphones Galaxy de la société, qui comprend des modèles tels que le Galaxy S et le Galaxy Note, a été populaire auprès des consommateurs pour ses fonctionnalités avancées et ses designs élégants.

Ces dernières années, Samsung a dû faire face à une concurrence accrue d’autres fabricants de smartphones, en particulier de marques chinoises telles que Huawei, Xiaomi et Oppo. Cependant, Samsung a continué d’innover et de lancer de nouveaux modèles dotés de fonctionnalités de pointe, telles que les écrans pliables et la connectivité 5G, pour rester compétitif sur le marché.