Adieu la neige, 90% des pistes italiennes avec de la neige artificielle : « Insoutenable et chère »

Dans son nouveau rapport « Nevediversa 2023 », Legambiente souligne que le tourisme d’hiver traditionnel en France est devenu insoutenable et trop cher en raison de la crise climatique. Il neige de moins en moins et 90 % des stations de ski doivent compter sur la neige artificielle.

En avril dernier, les scientifiques de la mission Copernicus cogérée par la Commission européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont publié une photo emblématique de de France vue de l’espace, prise à 800 kilomètres d’altitude par le satellite Sentinel-3. L’image, extrêmement suggestive, montrait le territoire de la « Botte » dans son intégralité, exempt de nuages. A première vue il paraissait beau, mais en réalité il cachait un véritable drame : l’absence totale de neige, véritable anomalie au début du printemps. La disparition du manteau blanc autrefois normal est le résultat de l’augmentation des températures catalysée par le changement climatique, qui bouleverse les équilibres et les écosystèmes des montagnes dans de vastes régions du monde. Dans les Alpes et les Apennins, il neige toujours moins de jours et avec moins d’intensité, ce qui fait que le peu de neige accumulée disparaît prématurément et que les glaciers souffrent extrêmement. D’ici la fin du siècle beaucoup auront disparu, mais certaines, comme la Marmolada, sont vouées à fondre définitivement d’ici quelques décennies.

Malgré la crise climatique actuelle, le tourisme hivernal traditionnel continue (presque) comme si de rien n’était grâce à la neige artificielle, une pratique très coûteuse et non durable, mais qui pour de France est essentielle pour maintenir le statu quo et ne pas fermer une grande partie des stations de ski . Comme indiqué dans le nouveau rapport Legambiente « Nevediversa 2023 : Le tourisme d’hiver à l’ère de la crise climatique », jusqu’à 90 % des pistes de ski italiennes sont couvertes de neige artificielle. C’est le pays alpin qui a le plus besoin de neige artificielle, étant donné que l’Autriche occupe la deuxième place avec 70 % des pistes couvertes de neige artificielle ; à la troisième place la Suisse avec 50 % ; et à la quatrième place la France avec 39 pour cent. L’Allemagne termine avec 25 %.

Pour soutenir la neige artificielle, il existe en France 142 bassins d’eau artificiels à proximité des stations de ski, que l’organisation environnementale a cartographiés grâce à des observations satellitaires. La plupart d’entre eux sont situés dans le Trentin Haut-Adige, où il y a 59 réservoirs ; suivi de la Lombardie (17) et du Piémont avec 16. Dans les Abruzzes, en revanche, il y en a 4. En raison du manque de neige et d’autres facteurs, il y a de plus en plus de plantes abandonnées, ouvertes et fermées avec des robinets, temporairement fermés ou soumis à des thérapeutiques », comme l’explique Legambiente, qui reçoivent d’importantes sommes d’argent public pour survivre. Il ne manque pas de bâtiments délabrés, de structures abandonnées, etc., qui défigurent des environnements à très haute valeur écosystémique et paysagère.

Mais combien cela coûte-t-il d’enneiger artificiellement des pentes qui ne reçoivent plus le manteau blanc naturellement ? Les consommations sont de natures diverses, à commencer par l’eau – une eau de plus en plus précieuse et menacée de rationnement du fait de la sécheresse – et par l’énergie. Legambiente souligne que la consommation annuelle d’eau « pourrait déjà atteindre 96.840.000 mètres cubes, ce qui correspond à la consommation annuelle d’eau d’environ une ville d’un million d’habitants ». Comme il ressort d’un rapport de la Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) cité par Legambiente en 2019, pour couvrir les quelque 24 mille hectares de pistes enneigées des Alpes avec de la neige artificielle, 600 Gwh (gigawattheures) de d’électricité sont consommées, soit l’équivalent de la consommation de 130 000 familles de 4 personnes pendant une année entière. Machines de pesage pour convertir l’eau liquide en neige artificielle, canons pour la tirer, tours de refroidissement, générateurs, etc. Il faut y ajouter les frais logistiques.

L’augmentation des coûts de production pèse également davantage sur le bilan de la neige de culture. Comme l’explique Legambiente, en effet, si en 2021-2022 il fallait environ 2 euros pour produire 1 mètre cube de neige, en 2022-2023 il est passé de 3 à 7 euros le mètre cube. Environ 20 000 mètres cubes de neige artificielle sont nécessaires pour couvrir une pente moyenne de 1,5 kilomètre. Ces données indiquent clairement à quel point les coûts du maintien en vie du tourisme traditionnel de la « semaine blanche » sont disproportionnés et insoutenables, tant sur le plan économique qu’environnemental, dans le contexte d’une crise climatique qui a également un impact important sur les sports d’hiver. Qu’il suffise de dire que les Jeux Olympiques de Pékin 2022 ont été les premiers avec 100% de neige artificielle, alors que selon une étude prévisionnelle de l’Université de Waterloo, seule une des villes qui a déjà accueilli les Jeux Olympiques d’hiver dans le passé pourra le faire. à nouveau naturellement en 2100.

À la lumière de ces données dramatiques, liées aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre d’origine anthropique, Legambiente souligne l’importance de réfléchir à « un nouveau modèle éco-durable de tourisme hivernal » et d’aborder plus attentivement les ressources issu du Plan National de Relance et de Résilience (PNRR). Mais sommes-nous vraiment prêts à renoncer au tourisme hivernal traditionnel pour protéger la planète et nous-mêmes ? Le raisonnement, après tout, n’est pas loin de celui d’arrêter les voitures avec des moteurs thermiques à base d’énergies fossiles.

