Un exemplaire de photos Huawei P60 Pro fera trembler les produits phares d’Android

Les États-Unis ont essayé, mais Huawei est toujours en vie. Dans une tournure du destin surprenante, Huawei a montré qu’elle était toujours puissante en tant qu’entreprise technologique lors du MWC 2023 de cette année. L’entreprise a dû faire face à de multiples contraintes, qui ont gravement affecté son activité de smartphones. Cependant, certains des produits phares emblématiques de la marque sont toujours là et donnent des coups de pied. Apparemment, Huawei a trouvé un moyen d’apporter des appareils phares à un rythme plus rapide, et maintenant il s’apprête à lancer le Huawei P60 Pro. Comme d’habitude dans l’industrie, nous commençons à avoir beaucoup de teasers sur les smartphones. Aujourd’hui, le PDG de Huawei, Richard Yu, a décidé de créer un certain battage médiatique pour le prochain appareil.

Huawei P60 Pro peut prendre des photos de paysage nocturne impressionnantes

Les produits phares de Huawei peuvent manquer de certaines fonctionnalités clés telles que la connectivité 5G et les services Google Mobile. Ce sont deux aspects manquants pour les clients mondiaux. Ce dernier est assez facile à contourner si vous connaissez les bonnes méthodes, mais il est impossible d’ajouter une connectivité 5G. Alors que Huawei cherche un moyen d’activer la 5G sur ses appareils, il continue d’apporter des produits phares avec juste LTE. Pour certains clients, LTE est plus que suffisant. Malgré ces aspects manquants, les smartphones Huawei sont toujours assez bons avec leur matériel, les fonctionnalités HarmonyOS et la photographie. Oui, l’équipe de développement de Huawei a une passion indéniable pour la photographie. Par conséquent, ces appareils essaient toujours d’innover avec de nouvelles fonctionnalités et de haute qualité. Apparemment, le prochain Huawei P60 Pro suivra l’héritage de l’entreprise.

Richard Yu a partagé une « photo aléatoire » sur Weibo montrant les capacités d’un nouveau téléphone. Le message Weibo révèle à peu près que cela appartient au Huawei P60 Pro. Selon le rapport, cela semble appartenir au téléobjectif. Le téléphone est livré avec une technologie assez agréable pour améliorer les capacités de zoom et conserver les détails. Selon le rapport, cette caméra est un capteur OmniVision OV64B de 64 MP avec zoom 3,5x. Fait intéressant, le téléphone apporte également un filtre de couleur RYYB.

La photo montre à quel point ce téléphone peut être impressionnant pour la photographie. Eh bien, tout d’abord, cela commence par un environnement nocturne – le plus grand défi, ce sont les caméras. Le deuxième détail est qu’il s’agit d’une photo zoomée. L’appareil avait une plage dynamique suffisante pour garder les lumières réalistes et donner suffisamment de détails. Bien sûr, c’est à vous de croire à ces « photos teasers ». Mais si le téléphone peut réellement prendre ce genre de photo, alors nous aurons un concurrent difficile pour le marché phare.

Caractéristiques présumées de Pro

Les fuites indiquent également un Sony IMX888 de 50 MP comme appareil photo principal et un IMX858 de 50 MP agissant comme tireur ultra large. Le Huawei P60 Pro apportera également un écran QHD + de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 100 W. Il y aura également un indice IP68 et HarmonyOS 3.0. Certaines rumeurs pointent vers le processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Cependant, de nouvelles fuites indiquent l’utilisation de Snapdragon 8 Gen 2. Bien sûr, la société continuera à utiliser la version 4G uniquement de son processeur.

Nous continuerons à suivre les rumeurs et à vérifier les mouvements de Richard Yu sur Weibo. Jusqu’à présent, les rumeurs font état de la sortie du Huawei P60 Pro plus tard ce mois-ci. À l’heure actuelle, les rumeurs indiquent également le lancement de plus d’appareils dans cette série. Le Huawei P60 devrait compléter la série. De plus, nous avons de grands espoirs pour un Huawei P60 Lite. Tous ces téléphones seront une tentative de plus pour montrer que Huawei est toujours bien vivant pour apporter de bons appareils phares. Nous nous attendons à ce que ces photos arrivent sur le marché chinois à ce premier moment, mais nous ne pouvons pas écarter une sortie mondiale quelques mois plus tard. Les rumeurs pointent vers le lancement fin mars.