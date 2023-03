Les téléphones pliables Realme arrivent ! Les premiers pliables milieu de gamme ?

On peut dire que la partie pliable des smartphones est restée limitée avec Samsung et quelques joueurs jusqu’à l’année dernière. Après des années de teasers, Oppo et Vivo ont enfin lancé leurs smartphones pliables. Motorola a également pris 2022 pour relancer sa série Moto RAZR et l’aligner davantage sur les normes modernes. Le mois dernier, nous avons vu le lancement de l’Oppo Find N2 Flip et du Honor Magic V sur les marchés internationaux. Le segment démarre enfin avec une concurrence vive et de nombreuses offres. Outre Oppo et Vivo, il semble que d’autres marques du groupe BBK comme OnePlus et Realme rejoindront le segment. Ouais, après OnePlus, on a un nouveau teaser qui confirme l’arrivée de Realme dans le segment.

Le smartphone pliable Realme sera bientôt disponible

Realme s’est fait un nom dans le segment des smartphones avec le lancement d’appareils économiques. D’une sous-marque Oppo, Realme est devenue la marque à la croissance la plus rapide. Aujourd’hui, la marque est bien présente dans de nombreux segments de l’industrie des smartphones et propose des téléviseurs intelligents, des tablettes et d’autres appareils électroniques. Il manque une catégorie : le segment pliable. Ce segment tendance sera bientôt rejoint par Realme, et c’est excitant. Realme pourrait-il être la première marque à lancer un appareil pliable milieu de gamme ?

La révélation est venue de Madhav Sheth, vice-président de Realme et président de Realme International. L’exécutif est bien connu pour taquiner les produits à venir via ses poignées de médias sociaux. Il s’est rendu sur Twitter pour demander à ses abonnés s’ils préféreraient un téléphone pliable de style flip (Realme Flip) ou un téléphone pliable de style livre plus grand (Realme Fold). Ceux qui suivent Realme, savent que la marque devrait lancer un pliable depuis des années. La grande question est de savoir quand. De plus, nous sommes curieux de voir le prix d’un éventuel appareil pliable Realme.

Un milieu de gamme pliable est-il « possible » en 2023 ?

À l’heure actuelle, il n’y a que quelques téléphones pliables de style livre et plusieurs téléphones à clapet. Ce dernier est également moins cher que le premier. Nous ne serions pas surpris de voir Realme lancer un clapet pliable au premier instant. Compte tenu de la position de Realme sur la gamme abordable, il est normal de créer un battage publicitaire pour un téléphone pliable. Cependant, il est encore difficile d’imaginer un téléphone pliable de milieu de gamme à ce stade. La technologie derrière ces écrans est tout sauf bon marché.

Le développement implique également une série de facteurs avec une conception et une ingénierie complexes. Bien sûr, le développement de ces téléphones a mûri depuis le premier Samsung Galaxy Fold. Ainsi, le Samsung Galaxy Z Fold4 se vend moins cher que son ancêtre. Pourtant, il est difficile d’imaginer un téléphone pliable atteignant la catégorie milieu de gamme. Nous devrons attendre quelques années avant que cela se produise.

Quoi qu’il en soit, Realme peut toujours apporter un pliable avec un prix attractif. À ce stade, tout ce qui se rapproche de l’étiquette de 999 $ dans cette catégorie sera considéré comme bon marché. Nous devrons attendre plus de détails, mais la révélation ravira certainement les fans de Realme.

OnePlus et Vivo arrivent également avec de nouveaux pliables

À noter que OnePlus (société sœur de Realme et Oppo) devrait également lancer prochainement des téléphones pliables. La société a tease le développement d’un téléphone pliable l’année dernière. Récemment, il a déposé des marques pour « OnePlus V Fold » et « OnePlus V Flip ». Selon les rumeurs, le OnePlus V Fold sera lancé cette année et sera basé sur l’Oppo Find N2. Les spécifications peuvent être légèrement différentes, étant donné qu’il peut être lancé pour concurrencer les prochains pliables Snapdragon 8 Gen 2.

Vivo, une autre marque appartenant au groupe BBK, fera également son entrée sur ce segment prochainement. La marque lancera deux autres appareils dans le segment. Nous aurons le Vivo X Fold 2 et le Vivo X Flip. L’année 2023 sera passionnante pour les marques de ce groupe, nous sommes curieux de voir si Realme fera un tour dans ce mouvement ou attendra 2024 pour lancer son pliable. Si l’on prend en compte la stratégie adoptée par OnePlus et Vivo, on ne serait pas surpris de voir deux téléphones pliables venir de Realme.