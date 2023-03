Comment configurer Apple Music Classical pour qu’il se télécharge automatiquement sur votre iPhone dès qu’il est disponible

Apple a officiellement annoncé sa nouvelle application musicale axée sur la musique classique qui proposera plus de 5 millions de pistes allant de « nouvelles versions à des chefs-d’œuvre célèbres ». Alors que le lancement de l’application gratuite est prévu pour la fin du mois de mars, voici comment télécharger automatiquement Apple Music Classical sur votre iPhone dès qu’il est disponible.

Apple Music Classical vise à offrir ce que la société appelle « l’expérience classique ultime ».

Outre plus de 5 millions de pistes et des milliers d’albums exclusifs, l’application proposera « des notes éditoriales comprenant des biographies de compositeurs, des descriptions d’œuvres clés, etc. ».

Les pistes seront disponibles jusqu’à 192 kHz/24 bits Hi-Res Lossless et des milliers seront disponibles en audio spatial.

Une autre fonctionnalité pratique est la possibilité de rechercher par compositeur, œuvre, chef d’orchestre ou numéro de catalogue pour trouver rapidement l’enregistrement exact que vous recherchez. Et Apple vante « des métadonnées complètes et précises pour vous assurer que vous savez exactement à quoi et à qui vous jouez ».

Comment obtenir Apple Music classique

Dirigez-vous vers la liste Apple Music Classical App Store sur votre iPhone Appuyez sur le bouton bleu Obtenir, puis utilisez votre bouton latéral pour confirmer la précommande Gardez à l’esprit que la nouvelle application est gratuite mais nécessite un abonnement Apple Music Désormais, Apple Music Classical se téléchargera automatiquement sur votre iPhone dès qu’il sera disponible le 28 mars Vous pouvez voir une option pour recevoir des notifications pour la disponibilité de l’application

Voici à quoi cela ressemble :

Exigences de l’application

Nécessite un abonnement Apple Music (Individuel, Étudiant, Famille ou Apple One). Non disponible avec le forfait Apple Music Voice.

Disponible dans le monde entier où Apple Music est proposé, à l’exception de la Chine, du Japon, de la Corée, de la Russie, de Taïwan, de la Turquie, de l’Afghanistan et du Pakistan. Les fonctionnalités et le contenu disponibles peuvent varier selon le pays ou la région.

Disponible pour tous les modèles d’iPhone exécutant iOS 15.4 ou version ultérieure.

Pour écouter de la musique sur Apple Music Classical, vous devez disposer d’une connexion Internet.

Fait intéressant, la disponibilité sera limitée à l’iPhone – pas d’application iPad pour le moment. Découvrez plus de détails dans notre couverture des annonces.

Attendez-vous avec impatience l’application axée sur le classique ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

