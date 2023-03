Apple élargit les nouveaux prix de l’App Store pour tous les types d’achats

Apple a annoncé l’année dernière un changement majeur pour les développeurs travaillant avec l’App Store, qui peuvent désormais choisir parmi 900 niveaux de prix différents allant de 0,29 $ à 10 000 $. Cependant, alors que les nouveaux prix étaient exclusifs aux abonnements. Désormais, les développeurs peuvent définir les nouveaux niveaux de prix pour tous les types d’achats.

Nouveaux prix de l’App Store disponibles pour les développeurs

Comme détaillé par Apple sur son site Web, les applications payantes et les achats intégrés uniques peuvent désormais également bénéficier des nouveaux prix. « Ces options offrent également plus de flexibilité, augmentant progressivement à travers les gammes de prix », explique la société.

Faites votre choix parmi 900 niveaux de prix, soit près de 10 fois le nombre de niveaux de prix précédemment disponibles pour les applications payantes et les achats intégrés uniques. Ces options offrent également plus de flexibilité, augmentant progressivement selon les gammes de prix (par exemple, tous les 0,10 $ jusqu’à 10 $, tous les 0,50 $ entre 10 $ et 50 $, etc.).

De plus, Apple permettra désormais aux développeurs de fixer des prix égalisés à l’échelle mondiale qui « suivent les conventions de prix les plus courantes dans chaque pays ou région ». Cela indique que les applications et les achats intégrés peuvent être tarifés de manière plus pertinente pour les clients de différentes régions. Il existe également une nouvelle option pour ne pas ajuster automatiquement les prix pour tenir compte des augmentations de taxes ou des fluctuations de change.

Spécifiez un pays ou une région que vous connaissez bien comme base pour les prix égalisés à l’échelle mondiale dans les 174 autres vitrines et 43 devises pour les applications payantes et les achats uniques intégrés à l’application. Les prix que vous définissez pour ce Showcase de base ne seront pas ajustés par Apple pour tenir compte des taxes ou des changements de devise étrangère, et vous pourrez définir des prix pour chaque vitrine si vous préférez.

Selon Apple, les prix des applications existantes et des achats intégrés seront mis à jour dans le monde entier le 9 mai 2023. Les développeurs peuvent trouver plus de détails sur ces changements sur le portail des développeurs Apple.

