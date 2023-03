Lancement de Resident Evil 4 : Chainsaw Demo. Télécharger les ici!

Capcom a pris d’assaut le monde du jeu l’année dernière avec l’annonce du remake de Resident Evil 4. Après plusieurs fuites et rumeurs, la société a confirmé qu’elle développait un remake pour le quatrième jeu de la franchise. C’est l’un des jeux les plus acclamés de l’histoire et il a apporté de nombreuses améliorations à la série Resident Evil en 2005. En fait, Resident Evil 4 a lancé de nombreuses tendances dans le genre de l’horreur, comme la caméra sur l’épaule et d’autres éléments. Resident Evil 4 Remake est le dernier né de la nouvelle ère des remakes de la franchise. Il fait suite aux remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 lancés respectivement en 2019 et 2020. Le quatrième jeu apporte un gameplay et des graphismes améliorés. De plus, il a réinventé les éléments de l’intrigue. Aujourd’hui, Capcom a lancé la démo Resident Evil 4: Chainsaw. Voici comment le télécharger !

RE4 Remake – le plus attendu de tous

Capcom a organisé une vitrine il y a quelques heures, où il a dévoilé quelques mises à jour pour ses prochains jeux. Bien sûr, Resident Evil 4 était l’une des vedettes de l’événement. Le studio japonais a annoncé la démo lors de l’événement. La démo arrive quelques semaines avant le lancement du jeu, prévu pour le 24 mars. Resident Evil 4 promet d’être l’un des meilleurs remakes du studio. Alors que Resident Evil 2 Remake était un titre acclamé, la troisième entrée a été la cible de critiques. Resident Evil 3 Remake était très court et avait beaucoup de coupes par rapport au classique des années 1990. Compte tenu des bandes-annonces de RE4 Remake, Capcom a appris de ses erreurs et le jeu sera très fidèle à l’original.

La démo Resident Evil 4: Chainsaw apporte une brève partie de l’histoire du jeu. Cependant, cela devrait suffire à vérifier les améliorations. Nous avons la première partie du jeu, environ 20 minutes. Grâce à la démo, nous pouvons voir de nouveaux éléments de gameplay, et bien sûr, nous avons révélé le nouveau Dr Salvador – l’homme à la tronçonneuse ! L’un des ennemis les plus notables du jeu. La démo est disponible sur PS4, PS5, Xbox Series S/X et PC. Vous pouvez le télécharger directement à partir des liens ci-dessous :

Télécharger Resident Evil 4 : Démo Tronçonneuse

Comme je l’ai dit plus haut, Resident Evil 4 est peut-être l’un des jeux les plus acclamés de la franchise. Le jeu a été lancé sur PS2, Game Cube et PC dans les années 2000. Il a obtenu un port HD il y a quelques années avec de petites améliorations de gameplay. Maintenant, le jeu est fondamentalement révolutionné dans ce remake. C’est l’un des plus gros lancements de 2023, et la démo vous donnera un petit aperçu de cette réimagination prometteuse.

Si vous voulez trouver plus de détails sur le jeu et rester à l’écoute de RE4 Remake et d’autres jeux, consultez notre frère mobigaming.com pour plus de mises à jour !