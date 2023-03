Sony recommande 32 Go de RAM et 100 Go de stockage pour exécuter The Last of Us Part 1 sur PC

Quelque chose à espérer : un autre port PC recommande 32 Go de RAM pour un gameplay supérieur à 1080p. Bien que toutes les versions majeures récentes de PC ne suggèrent pas une utilisation aussi élevée de la mémoire, cela devient une tendance préoccupante alors que l’industrie passe complètement à une nouvelle génération de consoles et à un nouveau plancher technique pour les performances des PC.

Sony a publié cette semaine des détails sur les caractéristiques et les fonctionnalités du système PC pour The Last of Us Part I, juste à temps pour que l’adaptation télévisée HBO à succès conclue sa première saison. Bien que basé sur une technologie graphique similaire, les besoins en GPU et en mémoire sont nettement plus lourds que le dernier port PC de Naught Dog, Uncharted.

The Last of Us Part I nécessite au moins 16 Go de RAM et 100 Go de stockage – bien plus que les 79 Go de stockage requis pour la version PlayStation 5. De plus, le tableau des caractéristiques du système ne mentionne pas de disque dur. Il est peu probable que le jeu ne démarre pas à partir d’un disque dur, mais considérez cette omission comme un signe que Sony recommande fortement un SSD.

Comme d’autres superproductions récentes, le jeu suggère une Nvidia GeForce GTX 970, GTX 1050 Ti ou AMD Radeon 470 au minimum pour un gameplay de 30 images par seconde à 720p. Il suit également les tendances en cours en recommandant une GeForce RTX 2070 Super, RTX 3060 ou Radeon RX 6600 XT pour un gameplay 1080p 60fps à des réglages élevés.

Le tableau des exigences système de Sony recommande à tort une Radeon RX 5800 XT, une carte graphique qui n’existe pas. À en juger par les autres cartes du niveau « recommandé », cela signifiait probablement le 5700 XT.

Pour jouer en 1400p ou 4K, Sony recommande 32 Go de mémoire système et un GPU haut de gamme récent. Bien qu’exceptionnellement élevée, l’exigence fait écho à des titres récents comme Forspoken et Sony’s Returnal.

Comme les autres ports PC de Sony, The Last of Us Part I prend en charge DLSS, FSR 2.2, 21: 9 et 32: 9 ultra large, les fonctionnalités DualSense filaires et l’audio 3D. Les paramètres graphiques PC ajustables incluent la qualité de la texture, les ombres, les reflets, l’occlusion ambiante, etc. Comme la version PS5, le jeu ne propose pas de ray tracing.

The Last of Us Part I arrive sur Steam et Epic Games Store le 28 mars. L’édition standard coûte 59,99 $.

