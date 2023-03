Apple travaille toujours sur Face ID et Touch ID sous écran pour les futurs iPhones

Apple a deux grands projets iPhone en cours pour déplacer Face ID sous l’écran et ramener Touch ID. Deux nouveaux rapports aujourd’hui, cependant, indiquent que nous sommes encore à plusieurs années de voir l’un ou l’autre de ces projets voir le jour.

Avant tout, un analyste fiable de l’industrie dit Ross Young qu’Apple a été contraint de retarder d’au moins un an ses projets de sous-affichage de Face ID. Selon les rumeurs, cela indiquerait que Face ID sous-écran pourrait faire ses débuts dans la gamme iPhone vers 2025. Le retard, selon Young, est dû à des «problèmes de capteur» qui ont eu un impact sur la production d’Apple.

Simultanément, Apple travaille également sur un projet qui ramènerait Touch ID sur l’iPhone. Contrairement au moment où la fonctionnalité a été introduite pour la première fois avec l’iPhone 5S, l’objectif d’Apple est cette fois d’ajouter Touch ID sous l’écran de l’iPhone.

Selon l’utilisateur yeux1122 sur le blog coréen Naver, qui a rapporté avec précision les rumeurs d’Apple dans le passé, Apple a récemment « fait quelques progrès dans le développement récent du Touch ID intégré sous l’écran ».

« A en juger par le niveau de développement actuel », le rapport d’aujourd’hui suggère que l’identification tactile sous l’écran est sur la bonne voie pendant deux à trois ans après le déplacement de l’identification faciale sous l’écran. Cela semble impliquer que la chronologie de Touch ID sous-écran dépend du succès de Face ID sous-écran.

Enfin, le rapport indique qu’Apple utilise un nouveau système qui combine des composants tels que l’infrarouge à ondes courtes et un système optique. En plus de la reconnaissance d’empreintes digitales de base, un système comme celui-ci pourrait également être utilisé pour des choses comme la saturation en oxygène et le pouls. Ce système « montre également un taux de reconnaissance situationnelle rapide en déterminant si l’utilisateur porte des gants et si les doigts de l’utilisateur sont humides ou secs ».

Ces rumeurs sont de plus en plus lointaines et ne sont pas nécessairement liées à un modèle d’iPhone spécifique. Néanmoins, il est intéressant de voir les différentes choses sur lesquelles Apple a des équipes qui travaillent.

Je maintiens ma conviction de longue date qu’Apple devrait faire des compromis et apporter Touch ID au bouton latéral de l’iPhone. Il peut continuer à travailler sur des technologies plus avancées, telles que Touch ID sous l’écran, mais avoir Touch ID dans le bouton latéral serait un énorme avantage entre-temps.

