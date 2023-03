Sony va faire plus d’acquisitions ! Est-ce que Square-Enix est sur le radar ?

Selon de nouveaux rapports, il semblerait que Sony envisage de faire plus d’investissements, lire des acquisitions, entre 2023 et 2024. Cela tombe certainement comme une bombe dans le cœur de nombreux passionnés de jeux vidéo en attendant que la division PlayStation réponde correctement à Microsoft. Pour rappel, ces dernières années, Microsoft a fait des acquisitions massives telles que Bethesda et Activision Blizzard. Alors que ce dernier n’a pas encore été approuvé, Bethesda appartient déjà à Xbox. Grâce à cela, nous pouvons trouver la plupart des portefeuilles des studios dans Gamepass. De plus, des titres très attendus comme Starfield seront exclusifs à la plate-forme Xbox.

Sony prévoit de faire plus d’acquisitions

La PlayStation de Sony a également réalisé des acquisitions clés, mais celles-ci ne peuvent être comparées à ce que Microsoft a fait. Les acquisitions les plus récentes de la société japonaise ont été Bungie et Housemarque. Bungie était un achat passionnant. Ce n’est peut-être pas le meilleur choix pour les fans de PS hérités, mais cela a donné à Sony la propriété de la série Destiny. Bien que la société excelle dans l’expérience solo, elle n’avait pas de titres multijoueurs addictifs. Maintenant, il a le studio derrière Destiny sous son contrôle. Housemarque est un partenaire de longue date du fabricant de PS. Plus récemment, le studio a apporté « Returnal », une exclusivité PS5. Le jeu semble avoir servi de test. Après tout, Sony a acquis le studio peu de temps après le lancement du jeu.

Il s’agissait d’acquisitions pertinentes, mais pas au même niveau que celles réalisées par MS. Dès que l’accord aura le feu vert, MS sera propriétaire de la série COD. C’est quelque chose que Sony essaie de casser, craignant une future exclusivité de COD sur les consoles Xbox. Le géant de la Xbox nie qu’il rendra COD exclusif. Call of Duty est actuellement le jeu le plus vendu sur les consoles PlayStation. Pour cette raison, Sony a de bonnes raisons de craindre la perte de cette franchise.

Avec toutes les initiatives prises par MS, il est naturel que les fans de PlayStation s’attendent à ce que Sony acquière un grand studio. Pour cette raison, Square-Enix a été sur le radar des fans de PS. À l’heure actuelle, il n’y a aucune allusion à un accord entre les deux parties, mais les rumeurs ne cessent de se répandre.

En 2021, Sony a révélé qu’il prévoyait environ 18,4 milliards de dollars pour investir dans l’industrie du divertissement. Récemment, le SFO de la société, Hiroki Totoki, a donné quelques détails lors d’une session de questions-réponses pour Morgan Stanley. Selon lui, des années après le début de ce programme, Sony a dépensé environ 1,3 billion de yens. Maintenant, il dispose d’environ 5 milliards de dollars pour l’avenir. Ces mouvements iront jusqu’en 2024. Il convient de noter que Sony peut allouer plus d’argent si nécessaire. Mais il ya un hic! Sony est plus que la division PS.

Square-Enix pourrait être l’une des cibles de PlayStation.

À l’heure actuelle, il n’y a aucun moyen de savoir si l’argent de Sony sera affecté à la division PlayStation. Pourtant, si l’on considère le passé, et l’importance de cette division, les possibilités sont grandes. Depuis l’année dernière, les initiés du jeu spéculent sur l’achat de Square-Enix.

Le studio a une histoire récurrente de partenariats avec PlayStation. Depuis la PS1, Square-Enix et PlayStation ont construit un partenariat solide avec la série Final Fantasy. Plus récemment, ce partenariat a été renforcé avec l’exclusivité de Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy XVI. En fait, certaines rumeurs disent que Sony a aidé Square à améliorer et optimiser Final Fantasy XVI pour la PS5.

L’année dernière, Square-Enix a vendu certaines de ses adresses IP comme Tomb Raider, Legacy of Kain et Hitman au groupe Embracer. À l’heure actuelle, la valeur marchande de Square-Enix est d’environ 5 milliards de dollars. La bonne histoire entre les entreprises peut faire de cette acquisition quelque chose de tout à fait logique. Bien sûr, ce serait énorme pour tous les amoureux de la série Final Fantasy et des autres franchises RPG. Cependant, nous devons traiter cela comme une rumeur.

Pour l’instant, il vaut mieux attendre de voir ce que Sony a en réserve.