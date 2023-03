ChatGPT a conçu et programmé un jeu de puzzle unique avec une intervention humaine minimale

En contexte : les chatbots issus du ChatGPT d’OpenAI font fureur. Malgré le débat en cours sur les droits d’auteur et d’autres problèmes avec la technologie encore quelque peu inconsciente, chaque grande entreprise de technologie semble en vouloir une. Bien que ses défauts soient nombreux et variés, certaines personnes l’utilisent de manière constructive et potentiellement commercialisable.

Malgré des exemples de ses vague et des théories incorrectes sur les mathématiques, ChatGPT a récemment créé son premier jeu mathématique. Pour la plupart, l’IA a tout inventé sur le puzzle numérique, y compris son nom et sa programmation, avec peu d’assistance humaine.

Tout a commencé lorsque le programmeur Daniel Tait a demandé à ChatGPT de suggérer quelques jeux de type Sudoku auxquels il pourrait jouer – ce qu’il a facilement accompli avec cinq recommandations « familières ». Cependant, Tait voulait quelque chose d’unique, alors il a modifié sa requête pour demander un jeu qui n’existait pas. Après plusieurs tentatives, ChatGPT a inventé « Sum Delete ».

Les règles sont relativement simples. Le joueur doit barrer des nombres sur une grille afin que la somme de chaque ligne et colonne corresponde aux totaux indiqués à droite et en bas de la mise en page. Le jeu a plusieurs niveaux de difficulté allant d’une grille 3×3 super facile à résoudre à un 9×9 dur et fou, qui introduit des nombres négatifs et à deux chiffres dans la matrice.

Pensant que le nom original du jeu, Sum Delete n’était pas assez accrocheur, Tait a incité l’IA à penser à un meilleur. Après quelques essais, il a suggéré « Sumplete », un portemanteau des mots « somme » et « complet ». Il a ensuite demandé à ChatGPT de programmer une version fonctionnelle du jeu. En 30 secondes environ, l’IA avait codé une version Web de Sumplete en HTML et JavaScript, avec CSS.

Tait a passé quelques heures de plus à réitérer le jeu avec l’IA, à le peaufiner et à ajouter plus de fonctionnalités. Après avoir développé un jeu satisfaisant pour Internet, Tait a acheté le domaine « sumplete.com » et a créé un site Web hébergeant le jeu généré par la machine afin que d’autres puissent jouer. Les joueurs peuvent choisir parmi les différentes difficultés ou essayer le « Daily Somplete » – un puzzle 5×5 qui, s’il est résolu, déverrouille le défi Daily Master.

Pour autant que Tait le sache, Somplete est une création unique, mais il n’en est pas sûr à 100 %. Il encourage tous ceux qui auraient pu jouer quelque chose de similaire à le contacter. À tout le moins, le jeu illustre comment les gens peuvent utiliser l’IA pour créer un produit commercialisable avec un minimum d’effort. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose est une autre question qui fait toujours l’objet d’un débat houleux.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :