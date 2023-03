Apple Classical a ce dont Apple Music a besoin : une application qui n’est pas fournie avec iOS

Apple a acquis le service de streaming de musique classique Primephonic en 2021 avec la promesse de l’intégrer à Apple Music à l’avenir avec une nouvelle application « Classical ». Après près de deux ans, Apple a finalement confirmé qu’Apple Music Classical serait lancé plus tard ce mois-ci. Et il est livré avec quelque chose qu’Apple Music devrait certainement avoir mais n’a pas : une application autonome.

Apple Music Classical est une application autonome

Tout d’abord, pour ceux qui ne sont pas familiers, Apple Music Classical est une nouvelle application d’Apple entièrement basée sur Apple Music. Cependant, il a été optimisé pour la musique classique, donc certaines choses dans l’interface ont été modifiées, telles que la typographie, la recherche et les descriptions. Mais le cœur de l’application est le même que l’Apple Music que nous connaissons tous déjà sur l’iPhone.

Mais alors qu’Apple Music est préinstallé sur chaque iPhone et iPad car il fait partie du système, Apple Music Classical est une application distincte qui peut être téléchargée depuis l’App Store une fois disponible. Cela présente d’énormes avantages pour les utilisateurs, tandis que l’application Apple Music standard est confrontée à de nombreuses limitations, tout comme les autres applications Apple.

Le premier avantage est qu’Apple Music Classical sera disponible pour une plus grande variété d’appareils Apple. Selon Apple, tout utilisateur d’iPhone exécutant iOS 15.4 ou une version ultérieure pourra installer Apple Music Classical à partir de l’App Store. Non seulement les utilisateurs n’auront pas besoin de télécharger une mise à jour iOS complète pour obtenir une nouvelle application, mais elle fonctionnera également sur les modèles d’iPhone qui ne peuvent pas être mis à jour vers iOS 16, tels que l’iPhone 6s et l’iPhone 7.

Le fait que l’application soit distribuée via l’App Store permettra également à Apple de mettre à jour Apple Music Classical avec des corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités plus fréquemment. Pendant ce temps, chaque modification mineure qu’Apple souhaite apporter à l’application Apple Music oblige l’entreprise à publier une nouvelle version d’iOS.

Je me suis déjà plaint une fois ici de la façon dont Apple garde ses applications totalement liées au système d’exploitation principal est mauvais en ce qui concerne les mises à jour. Chaque fois que l’entreprise doit corriger un bug grave affectant l’une de ses applications, l’ensemble du processus prend quelques jours car Apple doit créer une nouvelle version iOS pour inclure ce correctif.

Certaines applications clés devraient certainement recevoir des mises à jour autonomes, notamment Apple Music, Safari et d’autres applications liées aux services Apple. Il est ironique, par exemple, de voir comment Apple Music pour Android obtient certaines fonctionnalités avant la version iOS simplement parce qu’il s’agit d’une application autonome. Un service comme Apple Music ne devrait pas faire attendre les utilisateurs des mois ou même une année entière pour obtenir des mises à jour majeures.

Apple Music Classical s’appuie toujours sur certains composants internes du système d’exploitation. Pourtant, Apple devrait faire de même avec ses autres applications pour les rendre plus indépendantes. Android bat iOS à cet égard sans aucun doute puisque les applications de Google peuvent toutes être mises à jour via le Play Store sans nécessiter de mise à jour du système.

S’il y a une demande de fonctionnalité que j’ai pour iOS 17, c’est pour que les utilisateurs puissent obtenir des mises à jour de l’application système via l’App Store. Apple fait enfin quelque chose de similaire avec les correctifs de sécurité. Il est maintenant temps de le faire pour les applications.

