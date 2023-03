Pitaka, la marque d’accessoires technologiques de haute qualité qui se concentre sur l’utilisation de matériaux en fibre d’aramide de qualité supérieure, a récemment collaboré avec le célèbre auteur Jack Kerouac pour lancer une toute nouvelle collection d’étuis pour iPhone Sunset en édition limitée !

Pourquoi la collaboration « On The Road »

Jack Kerouac était un écrivain et auteur américain connu pour être un pionnier de la Beat Generation. La Beat Generation fait référence à un groupe d’auteurs des années 1950 qui ont lancé une sous-culture littéraire et influencé la culture et la politique américaines dans l’après-guerre. Cette collaboration rend hommage au classique intemporel de Kerouac, « On the Road », connu pour ses descriptions vivantes du paysage américain au coucher du soleil.

Le communiqué de presse de Pitaka déclare :

Il y a 66 ans, Jack Kerouac et la Beat Generation roulaient sur la US Route 66, traversant des montagnes, des plaines, des déserts et des villes, errant inlassablement pour ressentir la liberté de part en part au moment du coucher de soleil brûlant. La première œuvre de la série PITAKA Weaving+ SUNSET MOMENT est lancée pour rendre hommage au moment du coucher du soleil dans « On the Road » de Jack Kerouac et à la liberté de pensée et de croyance derrière l’esprit de la route. https://www.ipitaka.com/products/sunset-moment-for-iphone-14

La collection d’étuis pour iPhone Sunset présente un design minimaliste avec un jeu de couleurs dégradé unique et magnifique qui imite les couleurs d’un coucher de soleil. Les étuis sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, notamment de la fibre d’aramide et du TPU souple, pour offrir à la fois protection et style.

Le boîtier arbore également la finition emblématique Fusion Weaving de Pitaka, qui ajoute une couche encore plus profonde de finition artistique, donnant à l’arrière du boîtier un aspect pixel art. La finition Fusion Weave ajoute également une adhérence supplémentaire tout en tenant l’appareil. Comme je l’ai mentionné plus tôt, Pitaka est connu pour sa forme et ses designs fonctionnels, et la collection d’étuis Sunset pour iPhone ne fait pas exception. Le boîtier est ultra fin et léger. Cela le rend facile à transporter et à utiliser tout en offrant une excellente protection pour votre iPhone.

Faits marquants de l’affaire :

Ultraléger à 0,79 oz

Ultra-mince à 0,04 po

Protecteur de caméra contre les chocs

Ajout d’aimants MagSafe qui rendent la prise magnétique extrêmement puissante

Finition de tissage fusion

Qu’y a-t-il dans la boite

Dans la boîte, vous obtenez quelques choses :

L’affaire Sunset Moment elle-même

Une poignée MagEZ de marque Sunset Moment

Trois stickers de réfrigérateur

Vous pouvez également voir la toute nouvelle initiative d’emballage écologique de Pitaka en action. Leur nouvel emballage est composé de matériaux 100% biodégradables, composés majoritairement de bagasse, un matériau respectueux de l’environnement.

La poignée MagEZ est également un excellent ajout à ce lot ; c’est un aimant extrêmement puissant qui ajoute une boucle de doigt et une stabilité à l’arrière de l’iPhone. Il peut être retiré et ajouté très facilement grâce à la puissance des aimants.

Prix ​​et disponibilité

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, il s’agit d’un boîtier en édition extrêmement limitée. Pitaka ne vendra que 1 500 de ces caisses au total. L’étui est également disponible uniquement pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Le kit Sunset Moment est disponible aujourd’hui au prix de 89,99 $ (limité à deux par client). Cela inclut également le boîtier, la poignée MagEZ et les aimants du réfrigérateur.

Conclusion

J’utilise les produits Pitaka depuis au moins trois ans. Je suis un grand fan des coques fines, mais Pitaka est en mesure de vous offrir cette finesse tout en protégeant votre téléphone contre les chutes, les éraflures et les rayures, ainsi qu’en offrant une protection aux objectifs de l’appareil photo de votre iPhone. Pitaka est toujours ma recommandation numéro un à tous ceux qui recherchent un cas. Même si cette collaboration particulière est conçue uniquement pour les 14 Pro et 14 Pro Max, Pitaka propose une abondance d’étuis pour d’autres produits comme les anciens iPhones, iPads et même les téléphones Samsung.

Cette nouvelle coque Sunset Moment va être sur mon iPhone à l’avenir. Il a tout ce que j’aime dans les étuis Pitaka avec la touche artistique supplémentaire et le facteur wow en édition limitée. Que pensez-vous de cette affaire ? Avez-vous déjà utilisé un étui Pitaka ? Quelle est votre recommandation à suivre pour quelqu’un qui cherche à obtenir une affaire ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

