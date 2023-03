AmigaOS 3.2.2 est une nouvelle mise à jour du système d’exploitation pour l’ordinateur domestique classique des années 80

Qu’est-ce qui vient de se passer? Même si le hardware Amiga a disparu depuis longtemps, une petite équipe de développeurs et de testeurs travaille toujours sur le côté logiciel. Une nouvelle mise à jour pour AmigaOS vient de sortir, apportant de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bugs à une machine qui ne veut tout simplement pas mourir.

Hyperion Entertainment a récemment annoncé la disponibilité d’une deuxième mise à jour ponctuelle pour AmigaOS 3.2, le système d’exploitation conçu pour fonctionner sur des machines Amiga classiques basées sur la série de processeurs Motorola 68000. La société autrefois connue sous le nom de Commodore n’existe plus, et l’histoire de la marque Amiga est un gâchis alambiqué d’acquisitions, de ventes et de poursuites, mais la société qui possède maintenant une « licence mondiale perpétuelle » pour AmigaOS continue de traire le Vache fanbase Amiga.

La nouvelle mise à jour 2 arrive plus d’un an après AmigaOS 3.2.1, qui a été publiée par Hyperion en décembre 2021 en tant que correction de bug et mise à jour des fonctionnalités pour la version monumentale d’AmigaOS 3.2. Plutôt que d’adopter l’architecture CPU PowerPC comme dans AmigaOS 4, Amiga 3.2 est arrivé 28 ans après la dernière version intermédiaire et conserve toujours la compatibilité avec les machines Amiga classiques et les fonctionnalités de l’AmigaOS 3.1 d’origine.

Le code source d’AmigaOS 3.1 a finalement été divulgué sur le Web en 2015, tandis que le développement d’Amiga 3.2 a nécessité plus de deux ans de « travail intense et acharné » de la part d’une équipe de plus de 60 contributeurs. La liste des fonctionnalités de cette version particulière comprenait l’intégration de la boîte à outils ReAction pour la programmation de l’interface graphique, le prise en charge native du montage de fichiers d’image disque .adf – le format standard pour les vidages logiciels Amiga au sein de la communauté d’émulation – une aide intégrée et une documentation en ligne, et bien plus encore.

La première mise à jour « mineure » pour AmigaOS 3.2 était principalement une version de correction de bug qui ajoutait quelques améliorations cosmétiques, le prise en charge de l’ancien langage de programmation Rexx dans le nouvel éditeur de texte, et plus encore. Depuis la sortie d’AmigaOS 3.2.1, explique maintenant Hyperion, les développeurs et les testeurs d’AmigaOS ont travaillé « sans relâche » pour corriger (plus) de bugs et implémenter de nouvelles fonctionnalités.

Comme indiqué sur le site officiel de la société, les points forts du nouvel AmigaOS 3.2.2 incluent plusieurs nouvelles améliorations de l’éditeur de texte susmentionné, l’ID de révision pour les processeurs 68060 et une meilleure gestion des fichiers d’icônes. De plus, AmigaOS 3.2.2 peut désormais coexister avec les versions précédentes du système d’exploitation grâce à le prise en charge de l’ancien composant d’amorçage « Kickstart ». Certains gadgets ont également été améliorés ou révisés, et le disque RAM a été refait pour le rendre moins susceptible de causer des problèmes.

AmigaOS 3.2.2 est disponible en téléchargement officiel sur le site Web d’Hyperion pour les utilisateurs qui possèdent déjà une copie sous licence officielle d’AmigaOS 3.2. Il existe également une boutique officielle de merchandising AmigaOS pour les fans inconditionnels de la plate-forme.

