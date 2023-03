Top 5 des protecteurs d’écran Samsung S23 – Vous ne manquerez pas

Le Samsung Galaxy S23 a pris d’assaut le marché de la téléphonie mobile le mois dernier, tout cela grâce à ses fonctionnalités étonnantes. Cette fois, nous sommes ici pour vous présenter les protecteurs d’écran Samsung S23 pour vous rendre la vie plus facile et plus sûre aussi. Le dernier roi d’Android est livré avec Gorilla Glass Victus 2 standard.

Le protecteur d’écran Samsung offre une résistance aux rayures et une protection contre les chutes. Cela indique que l’écran de 6,1 pouces est bien protégé avec ce Gorilla Glass. Cependant, vous ne risquerez pas votre téléphone à 800 $ avec un protecteur d’écran Samsung S23 de troisième classe. Il est toujours préférable de protéger votre bel écran de téléphone avec un meilleur protecteur d’écran.

Meilleur protecteur d’écran Samsung S23 :

Le marché propose une large gamme de protections d’écran Samsung S23, et nous sommes là pour vous en suggérer quelques-unes. Bien sûr, les protecteurs d’écran en verre trempé, PET ou TPU de haute qualité ne manquent pas. Nos suggestions suivantes vous aideront sûrement à obtenir le protecteur d’écran le meilleur et le plus fiable pour votre téléphone de marque.

De plus, les protections en verre suivantes pour les téléphones Samsung sont évaluées en fonction de leur durabilité, de leur facilité d’installation, de leur résistance aux rayures et de leur clarté. Ce que je crois ici, c’est que l’installation d’un meilleur protecteur S23 Gorilla Glass est bonne, mais les précautions sont toujours là. Passons à autre chose pour en savoir plus sur un bouclier en verre fiable :

Spigen Glas.tR EZ :

Le protecteur d’écran Samsung S23 numéro un sur notre liste est le Spigen Glas.tR EZ. Vous pourriez être curieux de savoir pourquoi nous l’avons classé au sommet. Ce protecteur de verre est livré avec un kit d’alignement automatique pour une installation facile. Il a une plus grande résistance aux rayures et empêche les traces de doigts – grâce au revêtement oléophobe. Mieux encore, ce protecteur d’écran Samsung peut être utilisé avec le capteur d’empreintes digitales du téléphone.

Protecteur d’écran officiel Samsung Galaxy S23 :

Samsung est également dans la course avec son propre cheval – le protecteur d’écran officiel Samsung Galaxy S23. Il est toujours bon d’utiliser l’accessoire officiel ; félicitations, nous avons quelque chose d’officiel ici aussi. Le protecteur d’écran Samsung S23 i est essentiellement un film PET qui est annoncé pour protéger l’écran S23.

Il protégera le bel écran des égratignures, rayures et autres coupures. De plus, il se marie bien avec l’écran sans créer de problèmes pour le capteur d’empreintes digitales à l’écran. Le protecteur officiel est livré avec un outil d’alignement pour faciliter l’installation.

Protecteur d’écran en verre Whitestone Dome :

Le protecteur de verre Whitestone est populaire parmi les utilisateurs de Samsung malgré son prix élevé. La raison en est qu’il est doté de technologies de séchage UV et de dispersion liquide qui se marient bien avec l’écran du téléphone. Il forme également un joint solide, ce qui lui confère de meilleures performances que les autres protecteurs de verre au même prix. Vous ne rencontrerez aucun problème avec les capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran.

Le protecteur de verre Whitestone Dome offre une résistance aux rayures et empêche tout dommage causé par les chutes, les bosses ou les éraflures. Cependant, vous devrez vous référer au guide d’installation officiel de l’entreprise pour installer le protecteur d’écran Samsung S23.

Protecteur d’écran amFilm OneTouch S23 :

Le protecteur d’écran amFilm OneTouch est l’un des protecteurs d’écran Samsung S23 les plus faciles à installer. Comme le protecteur Spigen, le OneTouch est également livré avec un plateau d’alignement automatique pour une installation facile. Il s’agit d’un verre d’écran en verre trempé résistant aux rayures pour protéger votre appareil des rayures. Le bouclier d’écran amFilm est également livré avec un protecteur d’objectif d’appareil photo qui remplit la même fonction.

Bouclier militaire ArmorSuit :

Si j’appelle le Samsung Galaxy S23 le roi d’Android, pourquoi ne puis-je pas appeler l’ArmorSuit – Le roi de la protection d’écran ? C’est évidemment une longue discussion avec une réponse courte que j’ai déjà donnée. Ce protecteur d’écran Samsung est un protecteur en verre flexible à base de TPU avec un ajustement parfait. Impressionnant, il a des caractéristiques d’auto-guérison. OH MON DIEU! Je ne plaisante pas; il récupère rapidement des égratignures mineures. Il couvre la majeure partie de l’écran avant du S23. Une chose à noter ici est qu’il n’est pas facile d’installer ce bouclier d’écran.

Envelopper:

Les protecteurs d’écran Samsung S23 sont toujours en demande lorsque vous vous souciez tant de votre investissement de 800 $. Il est également préférable d’avoir un protecteur en verre de haute qualité pour protéger votre téléphone. Pour vous faciliter la tâche, nous avons créé une liste de protecteurs d’écran recommandés pour le S23. Cette liste est basée sur la résistance aux rayures, aux éraflures et aux bosses. Vous pouvez sélectionner votre bouclier en verre préféré en fonction de votre facilité d’utilisation.