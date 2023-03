Une fuite massive de Snapdragon 8 Gen 3 révèle une nouvelle configuration de base surprenante et plus

La vue d’ensemble: le Snapdragon 8 Gen 3 devrait alimenter presque tous les principaux smartphones Android phares l’année prochaine, et des fuites récentes suggèrent qu’il pourrait même prendre le dessus sur l’A16 Bionic d’Apple qui alimente l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Cependant, on ne savait pas grand-chose de ses caractéristiques techniques jusqu’à présent.

Une fuite massive a révélé de nombreux aspects critiques du prochain SoC mobile phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. La fuite est une gracieuseté du pronostiqueur @Tech_Revequi affirme que la puce sera basée sur le même nœud de processus TSMC N4P que le Snapdragon 8 Gen 2.

Le pronostiqueur indique par ailleurs que la puce de nouvelle génération aura un processeur octa-core, mais avec une configuration de cœur 1 + 5 + 2 contrairement à son prédécesseur. Les huit cœurs devraient se composer d’un cœur principal Cortex-X4 fonctionnant à 3,75 GHz, de cinq cœurs Cortex-A720 cadencés à 3 GHz et de deux cœurs d’efficacité Cortex-A520 fonctionnant à 2 GHz.

En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 2 est livré avec une configuration 1 + 2 + 2 + 3, comprenant un cœur principal Cortex-X3 à 3,2 GHz, deux cœurs Cortex-A715 à 2,8 GHz, deux cœurs Cortex-A710 à 2,8 GHz et trois Cœurs d’efficacité Cortex-A510 à 2 GHz.

En théorie, cela pourrait signifier une augmentation massive des performances multicœurs pour le Snapdragon 8 Gen 3 par rapport à son prédécesseur. Une fuite récente semble également étayer cette théorie, avec des affirmations selon lesquelles un premier exemplaire d’ingénierie du Snapdragon 8 Gen 3 est déjà plus rapide que l’A16 Bionic d’Apple dans les tests monocœur et multicœur de Geekbench.

Même si la fuite est authentique, il est important de se rappeler que les repères synthétiques ne reflètent pas nécessairement les performances réelles. Il reste donc à voir comment le Snapdragon 3 Gen 8 fonctionnera dans des tâches réelles.

En ce qui concerne le reste des caractéristiques, le pronostiqueur suggère également que le processeur sera livré avec un GPU Adreno 750 intégré, ce qui serait une mise à niveau par rapport à l’Adreno 740 dans le Snapdragon 8 Gen 2. Le chipset est également conçu pour prendre en charge le stockage UFS 4.1 et RAM LPDDR5.

Enfin, le Snapdragon 8 Gen 3 devrait être livré avec le modem Snapdragon X75 5G annoncé par Qualcomm le mois dernier. Il s’agit du premier système modem-RF au monde doté d’un accélérateur de tenseur IA dédié, doté du processeur 5G AI Gen 2 et de la suite 5G AI Gen 2 de Qualcomm.

Dans l’ensemble, le Snapdragon 8 Gen 3 pourrait être une énorme amélioration par rapport à la puce Gen 2, mais il reste à voir exactement comment cela se passera.



