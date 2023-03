Apple aurait prévu une augmentation importante des prix de l’OLED iPad Pro

On s’attend à ce qu’Apple lance ses premiers modèles d’iPad Pro avec des écrans OLED dans le courant de l’année prochaine. Dans la perspective de l’annonce officielle, un nouveau rapport sommaire sur la chaîne d’approvisionnement suggère aujourd’hui qu’Apple prévoit également une forte augmentation de prix pour la gamme OLED iPad Pro.

Le blog de la chaîne d’approvisionnement The Elec rapporte aujourd’hui qu’Apple vise actuellement un prix de départ de 1 500 $ pour l’iPad Pro 11 pouces avec OLED et un prix de départ de 1 800 $ pour la version 12,9 pouces.

Ce serait une augmentation de prix significative par rapport à la gamme actuelle d’iPad Pro. Dans l’état actuel des choses, l’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $, tandis que l’iPad Pro 12,9 pouces commence à 1 099 $.

Le rapport explique :

La réponse de l’industrie à 1 500 $ et 1 800 $ est divisée en deux. L’interprétation est « une augmentation raisonnable même si l’on considère qu’il s’agit d’un produit Apple avec des clients fidèles » et la perspective que « l’iPad n’est pas aussi fidèle que l’iPhone et a beaucoup de remplacements, il sera donc difficile de maintenir l’existant ». Ventes de la gamme iPad Pro entre 1 500 $ et 1 800 $.