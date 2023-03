Comment utiliser Alexa Echo Smart Speaker comme haut-parleur Bluetooth

Les haut-parleurs Bluetooth se présentent sous différentes formes, tailles et étiquettes de prix. Beaucoup de gens utilisent généralement des haut-parleurs Bluetooth pour écouter leurs chansons préférées blanches à la maison, dans la voiture ou peut-être à l’extérieur sur une propriété privée. Maintenant, que faites-vous d’un haut-parleur intelligent que vous avez chez vous ? En plus de lui donner des commandes et de lui demander de faire des choses, savez-vous que vous pouvez utiliser le haut-parleur intelligent comme haut-parleur Bluetooth ? Oui tu peux le faire!

Si vous êtes quelqu’un qui possède la gamme de haut-parleurs intelligents Alexa Echo d’Amazon à la maison, vous pouvez le transformer en haut-parleur Bluetooth. Vous vous demandez comment cela est possible avec un haut-parleur intelligent Alexa ? Vous êtes arrivé au bon endroit! Voici notre guide sur la façon dont vous pouvez utiliser le haut-parleur intelligent Alexa Echo comme haut-parleur Bluetooth pour votre maison.

Comment utiliser Alexa Echo comme haut-parleur Bluetooth

Voyons maintenant comment vous pouvez utiliser le haut-parleur intelligent Alexa Echo comme haut-parleur Bluetooth. Mais avant cela, voici quelques éléments dont vous aurez besoin pour poursuivre le processus.

Conditions préalables

Application Amazon Echo

Androïd ou iPhone

Haut-parleur intelligent Alexa Echo

Comment configurer Alexa Echo comme haut-parleur Bluetooth

Voici les étapes à suivre si vous souhaitez transformer votre haut-parleur intelligent Alexa Echo en haut-parleur Bluetooth pour lire vos propres chansons et podcasts.

Tout d’abord, téléchargez l’application Amazon Alexa pour votre Android ou iPhone. Lancez l’application et connectez-vous à l’application avec le compte Amazon que vous avez utilisé pour programmer votre haut-parleur intelligent Alexa. Allumez l’enceinte Alexa et laissez-la se connecter automatiquement à Internet. Lancez l’application Alexa et appuyez sur l’option Appareils. Ensuite, appuyez sur Echo et Alexa. Vous devriez maintenant voir votre haut-parleur Alexa. Appuyez sur le nom de votre haut-parleur. Maintenant, faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez l’option Connexions Bluetooth. Enfin, appuyez sur Connecter un appareil. Activez Bluetooth sur votre Android ou iPhone et recherchez des appareils Bluetooth. Dans la liste des appareils Bluetooth, vous devriez voir votre haut-parleur Alexa Echo. Appuyez dessus. Et c’est ainsi que vous pouvez utiliser le haut-parleur Alexa comme haut-parleur Bluetooth pour lire le son que vous aimez.

Alternativement, vous pouvez simplement utiliser la commande vocale « Alexa Pair » pour laisser l’enceinte activer son Bluetooth. Une fois cela fait, vous pouvez rechercher l’appareil à l’aide de votre appareil mobile et vous connecter immédiatement à l’enceinte.

Comment utiliser Alexa Echo pour se connecter à d’autres appareils Bluetooth

Saviez-vous que vous pouvez également utiliser le haut-parleur intelligent Alexa pour vous connecter à d’autres appareils Bluetooth ? Que vous ayez des haut-parleurs Bluetooth, des écouteurs Bluetooth ou même des écouteurs sans fil Bluetooth, vous pouvez laisser le haut-parleur intelligent se coupler à ces appareils. Voici les étapes.

Tout d’abord, vous devez allumer les autres haut-parleurs, écouteurs ou écouteurs Bluetooth et les mettre en mode aspirant. Assurez-vous qu’aucun autre appareil ne s’y connecte automatiquement pendant ce temps. Maintenant, ouvrez l’application Alexa sur votre téléphone portable. Assurez-vous que votre enceinte Alexa est allumée et connectée à Internet. Appuyez sur l’onglet Appareils dans l’application suivi par Echo et Alexa. Sélectionnez votre enceinte intelligente Echo affichée à l’écran. Rendez-vous sur Connexions Bluetooth, puis appuyez sur Connecter un appareil. Votre appareil Bluetooth, que ce soit le casque, le haut-parleur ou même les écouteurs, devrait apparaître dans la liste. Appuyez sur votre appareil pour les coupler les uns avec les autres. Vous pouvez maintenant utiliser votre Alexa Echo avec vos autres haut-parleurs, écouteurs ou écouteurs Bluetooth tout de suite.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez utiliser le haut-parleur intelligent Alexa Echo en tant que haut-parleur Bluetooth. Si vous en avez assez d’utiliser le haut-parleur Alexa pour émettre des commandes vocales, vous pouvez toujours l’utiliser comme un haut-parleur Bluetooth ordinaire. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

